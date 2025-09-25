Nicușor Dan dă dreptate caselor de sondare care cotează AUR cu 40%: „Da, cred că cifra e reală. Nu e o mare iubire față de AUR, ci o dezamăgire”

Președintele Nicușor Dan confirmă sondajele în care AUR este cotat cu o intenție de vot de 40%, susținând că „cifra este reală”.

„Cred că sondajul este real. Adică nu e doar un sondaj. Sunt mai multe care spun cam același lucru. Deci cred că cifra asta este reală. Nu este o mare iubire față de AUR, așa interpretez eu, ci o dezamăgire, neîncredere față de partidele care au guvernat și guvernează în România”, spune Nicușor Dan, la Digi24.

El adaugă că sarcina politicienilor este să recâștige încrederea acestor oameni.

„Asta este evaluarea mea. Este într-o foarte mică măsură ideologie, este neîncredere și căutarea unei alternative care e absolut legitimă pentru niște oameni care văd încă corupție, care văd instituții care nu lucrează pentru oameni, care nu văd încă o perspectivă economică și e sarcina noastră să găsim soluții la toate lucrurile astea și oamenii să simtă că lucrăm pentru ei”, adaugă șeful statului.

Sursa: Digi24