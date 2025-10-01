Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan, din nou buimac, de data asta la Copenhaga. Nu știe dacă trebuie să facă sau nu poză cu cu Macron și oficialii danezi și se învârte pe loc

01 oct. 2025, 23:32, Știri politice
Nicușor Dan, din nou buimac, de data asta la Copenhaga. Nu știe dacă trebuie să facă sau nu poză cu cu Macron și oficialii danezi și se învârte pe loc

Aflat la Copenhaga, în cadrul reuniunii informale a Consiliului European, dar și la Summitul Comunităţii Politice Europene, președintele Nicușor Dan a comis o nouă eroare de protocol, potrivit Mediafax.

Președintele României nu a știut dacă trebuie să se fotografieze sau nu cu regele și regina Danemarcei, alături de președintele Emmanuel Macron.

Pe imaginile surprinse la fața locului se vede cum Nicușor Dan îi salută pe cei doi oficiali, Regele Frederic al X-lea și Regina Maria a Danemarcei.

Președintele României așteaptă ca oficialul francez Emmanuel Macron să schimbe saluturile. Ulterior, el ezită să se apropie pentru realizarea fotografiei de grup, dar este invitat cu politețe de regina Maria a Danemarcei.

Ulterior, alături de Macron, președintele Nicușor Dan intră în Palatul Amalienborg.

