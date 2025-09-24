Nicușor Dan îi întoarce favorul Maiei Sandu. Îi îndeamnă pe basarabenii stabiliți în România să iasă duminică la vot

Președintele României, Nicușor Dan, a îndemnat, într-un clip video postat pe Facebook, cetățenii moldoveni din România să iasă la vot.

„Dragi basarabeni care trăiți, munciți aici, învățați în România, veți fi întotdeauna bineveniți aici și respectați.

Duminică este un moment decisiv pentru Moldova, alegerile parlamentare.

Vă invit pe toți să mergeți la vot, aveți aici informații despre cum și unde puteți vota în România.

Mergeți la vot, de votul vostru depinde viitorul vostru, al familiei voastre, al Basarabiei”, a spus Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook.

Astfel, Nicușor Dan îi întoarce un favor Maiei Sandu, al cărei partid, PAS, este în cursa alegerilor parlamentare din Republica Moldova duminică, 28 septembrie. Maia Sandu a declarat, înainte de al doilea tur al alegerilor prezidențiale din România, că îl susține pe actualul președinte.

„Ne dorim foarte mult să avem în continuare o relație foarte bună cu România. Eu personal îl voi susține pe Nicușor Dan”, a declarat Maia Sandu, la vremea respectivă.