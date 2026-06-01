De Ziua Internațională a Copilului, Palatul Cotroceni și-a deschis porțile pentru sute de copii și familiile lor, transformându-se într-un spațiu dedicat celor mai mici români. Administrația Prezidențială le-a pregătit acetora o serie de activități interactive, de la spectacole de teatru și jocuri de cultură generală, până la sesiuni de lectură, desen și dezbateri organizate atât în grădinile palatului, cât și în interiorul acestuia. Toate sunt găzduite de Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan.

La Cotroceni, luni dimineață, copiii participă la activități educative și recreative în grădină și în interiorul Palatului, în parteneriat cu mai multe ONG-uri.

Mirabela Grădinaru le-a citit copiilor dintr-o carte dedicată lui Brâncuși

Partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, a prezidat seria de evenimente, alături de copiii familiei prezidențiale, Aheea și Antim.

Un moment special a fost când aceasta le-a citit copiilor din cartea „Constantin Brâncuși – sculptorul îndrăgostit de zbor”, scrisă de Andra Cărbunaru și Măriuca Mihăilescu. Multe activități au loc și pe Platoul Papei, unde sunt organizate jocuri și momente interactive pentru cei mici.

ONG-urile contribuie la momentul special de 1 iunie

Potrivit Administrației Prezidențiale, atelierele sunt organizate în parteneriat cu ONG-uri de profil, precum Salvați Copiii, World Vision și Cercetașii României, care vor asigura participarea grupurilor de copii din medii diverse și a copiilor cu cerințe educaționale speciale.

Pe parcursul zilei vor avea loc piese de teatru puse în scenă de liceeni și scenete în limbaj mimico-gestual susținute de copii cu deficiențe de auz.

De asemenea, programul include și un mini-hackathon pe teme civice, urmat de votarea proiectelor în cadrul unei „Burse a ideilor bune”. Copiii vor putea participa și la demonstrații de dresaj ale câinilor de salvare, activități specifice cercetașilor, jocuri de cultură generală, sesiuni de dezbateri și lectură, ateliere de desen pe șevalet și activități sportive.

FOTO/VIDEO: MIHAI POP

