Nicușor Dan salută „cu căldură” armistițiul din Israel / România sprijină „realizarea unei păci durabile”

09 oct. 2025, 11:37, Știri politice
Nicușor Dan salută „cu căldură” acordul de încetare a focului între Israel și gruparea Hamas. Președintele României scrie pe rețeaua X că apreciază „eforturile și conducerea valoroasă a președintelui Donald Trump”.

„Salut cu căldură acordul de încetare a focului și întoarcerea în siguranță a tuturor ostaticilor israelieni din Gaza. Apreciez eforturile și conducerea valoroasă a președintelui Donald Trump, precum și a Egiptului, Qatarului și Turciei și a tuturor partenerilor implicați în asigurarea acestui important progres în negocieri. Acest lucru aduce o speranță mult necesară pentru pace și stabilitate în regiune”, transmite Nicușor Dan.

Potrivit șefului statului, „România își menține angajamentul de a sprijini eforturile care vizează realizarea unei păci durabile în Orientul Mijlociu”.

Israelul și gruparea Hamas au ajuns, după doi ani de război, la o înțelegere pentru semnarea unui acord de pace care include eliberarea a 20 de ostatici israelieni, în schimbul a aproximativ 2.000 de prizonieri palestinieni.

Președintele SUA, Donald Trump, alături de oficialii din Qatar, Egipt și Turcia, a reușit să obțină un armistițiu între Israel și gruparea islamistă Hamas.

