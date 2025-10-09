Nicușor Dan salută „cu căldură” armistițiul din Israel / România sprijină „realizarea unei păci durabile”

Nicușor Dan salută „cu căldură” acordul de încetare a focului între Israel și gruparea Hamas. Președintele României scrie pe rețeaua X că apreciază „eforturile și conducerea valoroasă a președintelui Donald Trump”.

„Salut cu căldură acordul de încetare a focului și întoarcerea în siguranță a tuturor ostaticilor israelieni din Gaza. Apreciez eforturile și conducerea valoroasă a președintelui Donald Trump, precum și a Egiptului, Qatarului și Turciei și a tuturor partenerilor implicați în asigurarea acestui important progres în negocieri. Acest lucru aduce o speranță mult necesară pentru pace și stabilitate în regiune”, transmite Nicușor Dan.

Potrivit șefului statului, „România își menține angajamentul de a sprijini eforturile care vizează realizarea unei păci durabile în Orientul Mijlociu”.

I warmly welcome the agreement for a ceasefire and the safe return of all Israeli hostages from Gaza. I commend the efforts and valuable leadership of President @realDonaldTrump, as well as of Egypt, Qatar, and Türkiye and all the partners involved in securing this important… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 9, 2025

Israelul și gruparea Hamas au ajuns, după doi ani de război, la o înțelegere pentru semnarea unui acord de pace care include eliberarea a 20 de ostatici israelieni, în schimbul a aproximativ 2.000 de prizonieri palestinieni.

Președintele SUA, Donald Trump, alături de oficialii din Qatar, Egipt și Turcia, a reușit să obțină un armistițiu între Israel și gruparea islamistă Hamas.

