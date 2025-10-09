Alertă la București! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian, bănuit că a aderat la HAMAS

SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent. Prim-planul politicii mondiale este acaparat de negocierile de pace pentru Gaza. Context în care Serviciul Român de Informații cere expulzarea din țară a unui inginer palestian bănuit că s-a autoradicalizat, aderând la gruparea teroristă Hamas.

Potrivit surselor, palestinianul se află în România încă dinainte de 1989 și este absolvent al Facultăţii de Construcţii din Timişoara.

Surse din serviciile secrete au declarat în exclusivitate pentru MEDIAFAX că suspectul, născut în Ramallah, Cisiordania, a fost monitorizat mai multă vreme. Ofițerii SRI au apreciat că acesta constituie un pericol pentru siguranța națională.

Din 2011 și până în 2023, a fost căsătorit cu o brăileancă, dar, după divorț, s-a stabilit la București, unde lucrează ca administrator al unei societăți comerciale din domeniul construcțiilor.

Într-un raport strict secret, se menționează că ”Z.M., cetățean palestinian, se află într-un stadiu avansat al procesului de (auto)radicalizare, a desfăşurat, desfăşoară şi există indicii temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă că intenţionează să desfăşoare activități subversive în favoarea grupării teroriste Hamas, activităţi ce constituie ameninţări la adresa securităţii naţionale”.

Documentele anexate raportului mai arată că ”Z.M. este adept al ideologiei radicale promovate de organizaţia teroristă Hamas, acesta accesând, stocând şi diseminând materiale de propagandă teroristă cu o puternică încărcătură violentă (atentate, luptători înarmaţi, scene de luptă) precum şi însemne ale organizaţiei teroriste”.

După monitorizarea suspectului, serviciile secrete au avertizat că nu exclud „autoradicalizarea ţintei (nota red. – Z.M.) până la eventuala trecere într-o etapă acţională, în sensul comiterii unor acte de terorism și transformarea în punct de legătură pentru grupările teroriste palestiniene”.

Cum se apără suspectul

În acest context, SRI a solicitat ca palestinianul să fie declarat persoană indezirabilă și să i se interzică prezența pe teritoriul României pentru următorii 10 ani.

De cealaltă parte, suspectul a contestat măsura la ICCJ, acolo unde așteaptă ca dosarul său să fie analizat. El susține că are permis de ședere în țara noastră, valabil până în 2028, iar temerile SRI nu au o bază reală. Mai mult, a precizat că locuiește în România de peste 40 de ani, încă de la vârsta de 20 de ani. Postările lui de pe rețeaua Facebook (cele care au atras atenția ofițerilor SRI) nu ar îndemna la acțiuni violente, ci sunt ”forme de manifestare a liberății de gândire și credințe religioase”.

El a mai susținut că are rude în Fâșia Gaza, motiv pentru care ”este supărat de ceea ce se întâmplă acolo”, dar că nu a încurajat niciodată acțiunile teroriste ale Hamas.

Acordul pentru Fâșia Gaza ar putea intra în vigoare foarte repede

