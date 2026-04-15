Nicușor Dan și Ilie Bolojan, discuție de două ore la Palatul Cotroceni. Ce au vorbit - SURSE

Nicușor Dan l-a chemat astăzi la Cotroceni pe premierul Ilie Bolojan. Discuțiile dintre cei doi au durat aproximativ două ore, potrivit unor surse politice. Va mai urma o întâlnire și cu liderul PSD, Sorin Grindeanu.

Șeful statului l-a chemat pe premier la discuții în contextul votului pe care îl va da PSD luni seara, pentru retragerea sprijinului politic pentru Bolojan, spun aceleași surse. Premierul l-ar fi rugat pe Nicușor Dan să medieze conflictul cu PSD.

Totodată, în cazul în care Bolojan nu demisionează, vicepremierul Marian Neacșu și ceilalți 6 miniștri social-democrați ar putea demisiona din Guvern, spun surse apropiate social-democraților. PSD vrea să rămână la guvernare, dar fără Bolojan în scaunul de premier.

Surse politice spun că nemulțumirile din interiorul coaliției au ajuns la un punct critic. PSD ar lua în calcul retragerea sprijinului pentru actualul premier și chiar schimbarea acestuia.

Nu este pentru prima dată când alianța dă semne de slăbiciune. În ultimele luni, conflictele dintre partide s-au adâncit, iar negocierile au devenit tot mai dificile. Într-un episod anterior, liderii coaliției nu au reușit să ajungă la un consens pe teme importante, semn că ruptura era doar o chestiune de timp.

Luni, pe 20 aprilie, PSD va ține consultarea internă unde decid ce să facă în continuare. Social-democrații ar vrea să rămână la guvernare, însă nu în actuala formulă. Se discută tot mai insistent despre schimbarea premierului, acesta fiind, cel mai probabil, punctul central al deciziei de luni. În acest context, este vizat și Ilie Bolojan, căruia i s-ar putea cere să renunțe la funcție.

În acest moment, presiunea este direct pe Ilie Bolojan, care riscă să piardă susținerea politică necesară pentru a rămâne în funcție.

De altfel, scenariul schimbării premierului nu este unul nou. Încă de la formarea guvernului, funcționarea coaliției a fost fragilă, bazată pe un echilibru delicat între mai multe partide cu interese diferite.

