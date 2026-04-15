Grindeanu, un nou atac la Bolojan înaintea votului din PSD privind ieșirea de la guvernare

Prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, Sorin Grindeanu a lansat un nou atac la adresa premierului Ilie Bolojan, chiar înaintea votului PSD privind ieșirea de la guvernare. Președintele Partidului Social Democrat a transmis că ”a continua să iei măsuri împotriva propriului popor este o greșeală”, care ar trebui reparată rapid.

Sorin Grindeanu: ”A continua să iei măsuri împotriva propriului popor este o greșeală”

Sorin Grindeanu a punctat că România are mare nevoie de o resetare care să vină în ajutorul schimbării de direcție în care merge țara noastră. Președintele PSD a subliniat că economia României merge prost și că aceste probleme sunt cauzate de actualele politici guvernamentale, motiv pentru care cere o „schimbare de direcție” și corectarea rapidă a măsurilor luate de guvern.

”Trei vești proaste pentru economie ne arată clar și concret de ce România are nevoie urgent de o resetare care să schimbe actuala direcție greșită a țării.
Inflația în luna martie a ajuns la 10%. Consumul s-a prăbușit total în februarie, pentru a șaptea lună consecutiv. Iar Fondul Monetar Internațional a înjumătățit prognoza de creștere economică a României – la doar 0,7%.
Aceasta nu este propagandă politică, ci sunt date reale, o radiografie-șoc, ce ne arată că economia se prăbușește accelerat și românii o duc din ce în ce mai rău.
De aceea – a continua să iei măsuri împotriva propriului popor este o greșeală. Iar acest lucru trebuie reparat rapid”, a scris Sprin Grindeanu, pe pagina sa de Facebook.

Social-democrații vor organiza o consultare la care vor participa 5.000 de membri pentru a decide dacă mai rămân sau nu la guvernare

Pe 20 aprilie, social-democrații vor organiza o consultare la care vor participa 5.000 de membri pentru a decide dacă mai rămân sau nu la guvernare, alături de premierul Ilie Bolojan.

La finalul lunii martie, președintele PSD a declarat că în interiorul Partidului Social Democrat sunt analizate trei direcții posibile privind viitorul politic al formațiunii.

Vom vota care este calea pe care vom merge: să rămânem în actuala coaliție, dar cu o reconfigurare, sau trecerea în opoziție”, a spus Grindeanu.

La acel moment, acesta a invocat mai mulți indicatori economici negativi, printre care o inflație de aproape 10%, aproximativ 55.000 de disponibilizări în sectorul privat în ultimele luni, scăderea producției industriale cu 16% și reducerea cu circa 25% a puterii de cumpărare a pensionarilor.

În acest context, PSD va realiza o evaluare completă a guvernării, inclusiv o autoevaluare a miniștrilor social-democrați, înainte de votul intern decisiv.

