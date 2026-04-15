PSD a decis unde și când are loc consultarea internă în legătură cu „debarcarea” lui Bolojan. Unde se decide soarta premierului

PSD intră în linie dreaptă cu o decizie care poate schimba jocul politic. Partidul a stabilit deja când și unde are loc consultarea internă despre viitorul guvernării alături de Ilie Bolojan.

Pe 20 aprilie, începând cu ora 17:00, social-democrații se reunesc la Parlament. Nu va fi însă o ședință clasică. Doar aproximativ 200 de membri din conducere vin fizic. Restul, până la circa 5.000, intră online, prin videoconferință.

Cum se va desfășura votul

Mecanismul de vot merge pe varianta digitală. Fiecare membru scanează un cod QR și votează prin aplicația folosită deja de partid la congresul din 2024, când Marcel Ciolacu a fost desemnat candidat la prezidențiale.

Ședința ar urma să dureze în jur de două ore. Rezultatul apare rapid, chiar în prime-time, în jurul orei 19:00.

Consultarea aceasta nu vine din senin. Ideea a fost lansată de Sorin Grindeanu încă din decembrie, dar abia acum ajunge în faza decisivă.

Există însă un detaliu care încă nu este bătut în cuie: întrebarea exactă. Una dintre variantele discutate sună direct și fără ocolișuri: dacă membrii sunt de acord ca PSD să retragă sprijinul politic pentru premierul Bolojan.

Cu alte cuvinte, partidul știe cum votează și când votează. Mai rămâne de stabilit formularea care poate decide direcția.

Grindeanu, un nou atac la Bolojan înaintea votului din PSD privind ieșirea de la guvernare

Sorin Grindeanu spune că nu negociază funcția de premier. Ce îl nemulțumește pe președintele PSD