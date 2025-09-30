Nicușor Dan, „solidar” cu măsurile de austeritate ale lui Bolojan. „Ajută” bugetul țării cu 17,5 milioane lei

Înaintea adoptării proiectului de rectificare bugetară, președintele țării, Nicușor Dan, anunță că returnează suma de 17,5 milioane de lei din creditele bugetare destinate Administrației Prezidențiale. Din „solidaritate cu cetățenii”, transmite Palatul Cotroceni.

Administrația Prezidențială spune că a transmis oficial Ministerului Finanțelor decizia de a returna 17.500.000 lei din creditele bugetare alocate inițial în anul 2025, în cursul lunii septembrie.

„În contextul măsurilor de responsabilizare fiscală asumate de Guvernul României și al nevoii generale de reducere a cheltuielilor bugetare, Administrația Prezidențială își onorează angajamentul anunțat în luna iulie de Președintele României, Nicușor Dan.

Această reducere semnificativă reflectă angajamentul Președintelui față de un stat mai suplu, mai eficient și solidar cu cetățenii. Deși obiectivul inițial era o reducere de 20 de milioane de lei, suma de 17,5 milioane de lei reprezintă un efort real, rezultat al unei analize riguroase a cheltuielilor instituției”, transmite Administrația Prezidențială.

Nicușor Dan: Știu că pentru mulți români vremurile sunt grele

„Nu vorbim doar despre simboluri. Vorbim despre decizii administrative responsabile, despre gesturi concrete care contează atunci când vine vorba de banul public. Este o contribuție reală la echilibrul bugetar și un semnal de solidaritate cu toți cetățenii României”, spune președintele Nicușor Dan.

„În luna iulie am spus că Administrația Prezidențială va contribui la efortul de austeritate printr-o reducere reală a propriului buget, nu prin gesturi simbolice.



La rectificarea bugetară publicată ieri, am transmis Guvernului că Administrația Prezidențială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat pentru anul 2025. Asta înseamnă aproximativ 17% din creditele bugetare, o reducere serioasă, rezultat al unei analize atente a cheltuielilor instituției”, continuă șeful stautului.

Nicușor Dan adaugă că „știe că pentru mulți români vremurile sunt grele” și crede că statul trebuie să dea primul exemplu de responsabilitate”.

„E normal ca și Administrația Prezidențială să participe la acest efort colectiv. Nu putem cere eforturi de la oameni fără ca statul să fie primul care le face. Nu e un gest politic, e o chestiune de bun-simț. Mergem înainte cu un angajament ferm pentru un stat mai suplu, mai eficient și mai aproape de oameni”.

Administrația Prezidențială își va continua evaluarea internă a costurilor, în vederea menținerii unui standard înalt de eficiență administrativă, fără a afecta funcționarea instituției sau angajamentele internaționale ale României, mai arată sursa citată.

Foto: Facebook + Shutterstock