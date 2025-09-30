Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan, „solidar” cu măsurile de austeritate ale lui Bolojan. „Ajută” bugetul țării cu 17,5 milioane lei

Nicușor Dan, „solidar” cu măsurile de austeritate ale lui Bolojan. „Ajută” bugetul țării cu 17,5 milioane lei

30 sept. 2025, 16:53, Știri politice
Nicușor Dan, „solidar” cu măsurile de austeritate ale lui Bolojan. „Ajută” bugetul țării cu 17,5 milioane lei

Înaintea adoptării proiectului de rectificare bugetară, președintele țării, Nicușor Dan, anunță că returnează suma de 17,5 milioane de lei din creditele bugetare destinate Administrației Prezidențiale. Din „solidaritate cu cetățenii”, transmite Palatul Cotroceni.

Administrația Prezidențială spune că a transmis oficial Ministerului Finanțelor decizia de a returna 17.500.000 lei din creditele bugetare alocate inițial în anul 2025, în cursul lunii septembrie.

„În contextul măsurilor de responsabilizare fiscală asumate de Guvernul României și al nevoii generale de reducere a cheltuielilor bugetare, Administrația Prezidențială își onorează angajamentul anunțat în luna iulie de Președintele României, Nicușor Dan.

În cursul lunii septembrie, cu ocazia rectificării bugetare, Administrația Prezidențială a transmis oficial Ministerului Finanțelor decizia de a returna 17.500.000 lei din creditele bugetare alocate inițial în anul 2025.

Această reducere semnificativă reflectă angajamentul Președintelui față de un stat mai suplu, mai eficient și solidar cu cetățenii. Deși obiectivul inițial era o reducere de 20 de milioane de lei, suma de 17,5 milioane de lei reprezintă un efort real, rezultat al unei analize riguroase a cheltuielilor instituției”, transmite Administrația Prezidențială.

Nicușor Dan: Știu că pentru mulți români vremurile sunt grele

„Nu vorbim doar despre simboluri. Vorbim despre decizii administrative responsabile, despre gesturi concrete care contează atunci când vine vorba de banul public. Este o contribuție reală la echilibrul bugetar și un semnal de solidaritate cu toți cetățenii României”, spune președintele Nicușor Dan.

„În luna iulie am spus că Administrația Prezidențială va contribui la efortul de austeritate printr-o reducere reală a propriului buget, nu prin gesturi simbolice.

La rectificarea bugetară publicată ieri, am transmis Guvernului că Administrația Prezidențială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat pentru anul 2025. Asta înseamnă aproximativ 17% din creditele bugetare, o reducere serioasă, rezultat al unei analize atente a cheltuielilor instituției”, continuă șeful stautului.

Nicușor Dan adaugă că „știe că pentru mulți români vremurile sunt grele” și  crede că statul trebuie să dea primul exemplu de responsabilitate”.

„E normal ca și Administrația Prezidențială să participe la acest efort colectiv. Nu putem cere eforturi de la oameni fără ca statul să fie primul care le face. Nu e un gest politic, e o chestiune de bun-simț. Mergem înainte cu un angajament ferm pentru un stat mai suplu, mai eficient și mai aproape de oameni”.

Administrația Prezidențială își va continua evaluarea internă a costurilor, în vederea menținerii unui standard înalt de eficiență administrativă, fără a afecta funcționarea instituției sau angajamentele internaționale ale României, mai arată sursa citată.

Foto: Facebook + Shutterstock

Citește și

ULTIMA ORĂ Nicușor Dan recunoaște că nu s-a găsit, momentan, un motiv oficial pentru anularea alegerilor, dar se caută: „Nu avem imaginea completă. Ne mai trebuie câteva luni”
17:33
Nicușor Dan recunoaște că nu s-a găsit, momentan, un motiv oficial pentru anularea alegerilor, dar se caută: „Nu avem imaginea completă. Ne mai trebuie câteva luni”
POLITICĂ Toată lumea trebuie să strângă cureaua, numai SRI și STS mai dau o gaură. Cele două servicii secrete primesc bani în plus la rectificare, de la Bolojan. Ce spun că vor face cu banii
17:29
Toată lumea trebuie să strângă cureaua, numai SRI și STS mai dau o gaură. Cele două servicii secrete primesc bani în plus la rectificare, de la Bolojan. Ce spun că vor face cu banii
EXTERNE Bloomberg anunță reținerea celui de-al doilea ucrainean suspectat de implicare în sabotarea gazoductului NORD STREAM
17:23
Bloomberg anunță reținerea celui de-al doilea ucrainean suspectat de implicare în sabotarea gazoductului NORD STREAM
VIDEO Nicușor Dan, HUIDUIT la Timișoara: „De ce ne-ați mințit? Rușine să vă fie!”, i-au strigat mai mulți timișoreni
17:21
Nicușor Dan, HUIDUIT la Timișoara: „De ce ne-ați mințit? Rușine să vă fie!”, i-au strigat mai mulți timișoreni
EXTERNE Noile politici ale Departamentului Apărării, prezentate de Pete Hegseth: „GATA cu birourile de diversitate. Este INACCEPTABIL să vezi generali grași”
16:47
Noile politici ale Departamentului Apărării, prezentate de Pete Hegseth: „GATA cu birourile de diversitate. Este INACCEPTABIL să vezi generali grași”
EXCLUSIV „Miniștrii lavalieră” de la USR. Azi, Diana Buzoianu. Precum colegul ei de partid, Miruță, ministrul Mediului, nu pleacă nicăieri fără echipă de filmare. Inundații, proteste, acțiuni, toate trec mai întâi printr-o regie. Prioritate are imaginea și abia apoi rezolvarea problemelor reale
16:35
„Miniștrii lavalieră” de la USR. Azi, Diana Buzoianu. Precum colegul ei de partid, Miruță, ministrul Mediului, nu pleacă nicăieri fără echipă de filmare. Inundații, proteste, acțiuni, toate trec mai întâi printr-o regie. Prioritate are imaginea și abia apoi rezolvarea problemelor reale
Mediafax
Blestemul care s-a abătut asupra familiei Ceaușescu. Valentin a fost diagnosticat cu probleme medicale și nu are bani pentru tratament. El cere ajutorul statului român
Digi24
VIDEO Viral pe TikTok: O tânără nepaleză plecată la muncă se întoarce după 2 ani acasă. Cu ce și-a umplut bagajele
Cancan.ro
Un mire a murit fulgerător în toiul nunții sale! A căzut secerat în timp ce dansa cu mireasa lui, în fața invitaților îngroziți 😲
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, strălucitoare de ziua ei. Apariția cu care a tăiat respirația celor din jur
Adevarul
Noul plan al Chișinăului, mai ambițios ca oricând. Când ar putea să intre Moldova în UE și cum o poate ajuta România: „Totul e să nu intervină un război”
Mediafax
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat din cauza protestului magistraților
Click
Care e cel mai bun pate din comerț, după părerea lui Dragoș Pătraru: „Suntem prea grăbiți ca să ne uităm ce otrăvuri băgăm în noi”
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
O femeie s-a enervat pe noile reguli de la vestiarele din școli și s-a dezbrăcat până la bikini în ședința consiliului școlar
Digi24
VIDEO Incendiu de amploare la un hotel din Prahova închis de ISU: două tinere care lucrau în hotel au murit. Primele ipoteze privind ca
Cancan.ro
Marina, o artistă de circ de doar 27 de ani, a murit în timpul unui show. Tragedia a avut loc sub privirile îngrozite ale spectatorilor 😲
Ce se întâmplă doctore
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
observatornews.ro
O familie cu doi copii, ucisă de o dronă rusească în regiunea Sumî. Mama era însărcinată cu gemeni
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
KanalD
Ce înseamnă centura de castitate. Cum se fereau bărbații de infidelitatea partenerelor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Veste bună pentru șoferi: În 2025, rovinieta nu mai trebuie achitată înaintea călătoriei. Regula stabilită de CNAIR
Descopera.ro
Mister rezolvat: Creierul ne controlează pe noi sau noi pe el?
Capital.ro
Șeful Antifraudă: Vinzi bunuri personale pe platforme online? Intri în atenţia ANAF! Ce sumă nu ai voie să depăşeşti
Evz.ro
Cu ce se ocupă Ioana, partenera lui Ilie Bolojan. Relația celor doi a început după divorțul premierului din 2013
A1
Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu și când va avea loc înmormântarea jurnalistei
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
De ce își îneca amarul Ioana Popescu în alcool și care a fost ultima ei dorință: „Spunea că se simte singură.”
RadioImpuls
Făcea asta chiar în fața copiilor! Alina Sorescu, noi declarații despre calvarul trăit în căsnicia cu Alexandru Ciucu: "Fetițele puneau repede mâna pe telefon, sunau bunicii". MĂRTURIA care șochează publicul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Un studiu uluitor a găsit o legătură între furtunile solare și riscul de infarct miocardic