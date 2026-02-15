Prima pagină » Știri politice » Oana Țoiu s-a dus în vizită de lucru la Londra doar ca să spună că nu are nimic de zis: „Este o mare onoare să fiu aici, deși nu am nimic nou de spus”

Oana Țoiu s-a dus în vizită de lucru la Londra doar ca să spună că nu are nimic de zis: „Este o mare onoare să fiu aici, deși nu am nimic nou de spus”

15 feb. 2026, 12:59, Știri politice

În vizita de lucru de la Londra, Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, a susținut intervenții publice…mai puțin inspirate. Șefa diplomației a declarat într-un interviu pentru Chatham House că „nu am nimic nou de zis”, apoi a realizat că formularea nu îi aduce niciun favor și a încercat să motiveze exprimarea.

„Este o mare onoare să fiu astăzi aici, alături de dumneavoastră, deși nu am nimic nou de spus. Știu că acest lucru pare un început dezastruos al unei conversații. Dar este adevărat. Cred că puterea acestei conversații nu constă neapărat în a spune ceva nou, ci mai degrabă în a reafirma ceea ce știm deja”, spune Țoiu.

Mai târziu, când a încercat să explice poziția României legată de apartenența la Uniunea Europeană, ministrul s-a oprit din frază și a revenit asupra formulării. Țoiu a reușit să prezinte în fața audienței doar platitudini, precum cea că țările au de câștigat financiar dacă sunt membre ale Uniunii.

„Dar ceea ce cred că se întâmplă acum este că, dacă ne uităm la beneficiile apartenenței la Uniunea Europeană, este un câștig net pentru fiecare stat membru. Indiferent de mărimea economiei tale, dacă analizezi decizia de a adera la Uniunea Europeană sau de a rămâne în Uniunea Europeană… nu asta voiam să sugerez, mi-am dat seama la jumătatea frazei…”, a declarat Țoiu.

Oana Țoiu, la Munchen

Șefa diplomației, Oana Țoiu, a participat la Munchen la Conferința de Securitate, pe tema ”Implicațiile războiului cu sisteme autonome, inclusiv drone”. În cadrul discuției a fost dezbătută și întărirea apărării în regiunea Mării Negre, pentru contracararea încălcărilor spațiului aerian aliat.

Reuniunea a adus la aceeași masă 35 de decidenți și experți în securitate din spațiul transatlantic, printre care și Chris Brose, președintele Anduril Industries.

„Astăzi la Conferința de Securitate de la Munchen am deschis lucrările sesiunii de lucru ”Implicațiile războiului cu sisteme autonome, inclusiv drone” împreună cu Alexus Grynkewich, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) și Comandantul forțelor americane din Europa. Sesiunea de lucru în care am avut intervenția principală a reunit 35 de decidenți și experți în domeniul securității din spațiul transatlantic, inclusiv președintele Anduril Industries Chris Brose”, a scris ministrul pe Facebook.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Oana Țoiu a discutat la Munchen despre coordonare sporită pe Flancul Estic și investiții în inovație militară

De la USR, cu dragoste. Nicuşor Dan: „Nu mă pricep doar la mate”/Diana Buzoianu:”Se topesc gheţarii cum mă topesc eu după tine”/Bolojan: „Ne uităm la film de-acasă” că e austeritate

Oana Țoiu s-a întâlnit cu veteranii ucraineni și cu oficiali din domeniul securității. Exclusă de la întâlnirea cu liderii europeni despre Ucraina

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Nicușor Dan se vede cu Donald Trump. Președintele merge la prima reuniune a Consiliului de Pace de la Washington, pe 19 februarie: „România va avea calitate de observator”
14:07
Nicușor Dan se vede cu Donald Trump. Președintele merge la prima reuniune a Consiliului de Pace de la Washington, pe 19 februarie: „România va avea calitate de observator”
POLITICĂ Radu Miruță, de la Munchen: „Lumea se schimbă rapid, iar România trebuie să fie printre cei care influențează această schimbare”
13:56
Radu Miruță, de la Munchen: „Lumea se schimbă rapid, iar România trebuie să fie printre cei care influențează această schimbare”
EXCLUSIV A îngropat guvernul Bolojan economia sau nu? Cu cifrele pe față. Gândul prezintă indicatorii economici la preluarea conducerii guvernului și cum arată acum inflația, șomajul și creșterea economică
13:52
A îngropat guvernul Bolojan economia sau nu? Cu cifrele pe față. Gândul prezintă indicatorii economici la preluarea conducerii guvernului și cum arată acum inflația, șomajul și creșterea economică
FLASH NEWS Liberalul Rareș Bogdan îi pune condiții lui Bolojan: „Trebuie să se consulte și să ne informeze”
20:58
Liberalul Rareș Bogdan îi pune condiții lui Bolojan: „Trebuie să se consulte și să ne informeze”
EXCLUSIV Alina Gorghiu joacă în hora satului argeşean Gliganu. La final, s-a dres cu o porţie de gogoşi
19:46
Alina Gorghiu joacă în hora satului argeşean Gliganu. La final, s-a dres cu o porţie de gogoşi
FLASH NEWS Ministrul Energiei anunță ce se întâmplă cu prețul gazelor de la 1 aprilie: „Am găsit o formulă hibridă”
19:11
Ministrul Energiei anunță ce se întâmplă cu prețul gazelor de la 1 aprilie: „Am găsit o formulă hibridă”
Mediafax
Un român a încercat să răpească un copil într-un magazin din Italia. El a smuls copilul din brațele mamei și i-a fracturat piciorul
Digi24
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel bun” să fie văzut ca impostorul de la Kremlin
Cancan.ro
Un nou caz Iorgulescu? În ce țară ar fi fugit Victoraș Micula după ce a fost condamnat la închisoare!
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață de Ziua Îndrăgostiților!
Adevarul
Un român a smuls clanța ușii și i-a încuiat pe nemți în vestiar, chiar înainte de finala de la sanie. Degeaba, germanii tot au luat aurul
Mediafax
O cunoscută companie revine în România și anunță că extinde serviciile de livrare în Europa. Care sunt celelalte țări
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Cancan.ro
De ce a ars femeia din mașina cuprinsă de flăcări în București, iar bărbatul a scăpat. Cum s-a petrecut tragedia
Ce se întâmplă doctore
O mai știți pe Fata Morgana?! Cum arată acum după ce a învins cancerul de piele. Imagini senzuale cu bruneta
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Citatul zilei de la Enzo Ferrari, omul care ura vacanțele: „Nu am plecat niciodată într-o călătorie adevărată”
Descopera.ro
Cercetătorii au surprins pentru prima dată cum se târăsc micile marsupiale spre marsupiul mamei lor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Cum supraviețuiesc sportivii de performanță sub presiunea extremă?

Cele mai noi

Trimite acest link pe