Oana Țoiu s-a dus în vizită de lucru la Londra doar ca să spună că nu are nimic de zis: „Este o mare onoare să fiu aici, deși nu am nimic nou de spus”

Mai târziu, când a încercat să explice poziția României legată de apartenența la Uniunea Europeană, ministrul s-a oprit din frază și a revenit asupra formulării. Țoiu a reușit să prezinte în fața audienței doar platitudini, precum cea că țările au de câștigat financiar dacă sunt membre ale Uniunii.

„Dar ceea ce cred că se întâmplă acum este că, dacă ne uităm la beneficiile apartenenței la Uniunea Europeană, este un câștig net pentru fiecare stat membru. Indiferent de mărimea economiei tale, dacă analizezi decizia de a adera la Uniunea Europeană sau de a rămâne în Uniunea Europeană… nu asta voiam să sugerez, mi-am dat seama la jumătatea frazei…”, a declarat Țoiu.

Oana Țoiu, la Munchen

Șefa diplomației, Oana Țoiu, a participat la Munchen la Conferința de Securitate, pe tema ”Implicațiile războiului cu sisteme autonome, inclusiv drone”. În cadrul discuției a fost dezbătută și întărirea apărării în regiunea Mării Negre, pentru contracararea încălcărilor spațiului aerian aliat.

Reuniunea a adus la aceeași masă 35 de decidenți și experți în securitate din spațiul transatlantic, printre care și Chris Brose, președintele Anduril Industries.