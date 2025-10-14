Olguța Vasilescu NU are încredere în Ilie Bolojan: „A avut multe scăpări pe ordonanțele de urgență. Cum să scapi așa ceva în ședința de guvern”

Olguța Vasilescu, edilul Craiovei, a vorbit la Antena 3 despre modificarea propusă de Ilie Bolojan la OUG 52 și a dat de înțeles că nu are încredere în acesta în rolul de prim-ministru.

Primarul Craiovei Olguța Vasilescu a fost întrebată dacă are încredere în premierul Ilie Bolojan. Aceasta a precizat, că are încredere în „Bolojan, ca primar al Oradei”, dar a dat de înțeles acest aspect nu este valabil când vine vorba de rolul de prim-ministru.

„Nu am încredere în general în ceea ce se lucrează mai ales la Ministerul de Finanțe. Unul dintre ordinele de ministru nu le-am văzut decât la publicarea în Monitorul Oficial. Ca și primar a fost un primar bun. Ca și prim-ministru a avut multe scăpări pe ordonanțele de urgență.

În mod normal nu ar fi trebuit să se facă astfel de confuzii, nu ar fi trebuit să fie în ordonanța de urgență amenzi pentru primari, amendă pe care ar trebui să o plătească un primar este de 100.000 de lei. Cum să scapi așa ceva într-o ședință de guvern”, a declarat Olguța Vasilescu.

„Cred ca miniștrii noștri nu ar trebui sa avizeze ordonanța respectivă, o să o modificăm în Parlament dacă nu se adoptă în ședința de guvern de joi.

Noi, primarii, avem o vorba despre Bolojan, vedea-l-aș primar în situația noastră. Noi am spus ca nu mai acceptam un alt pachet decât acest pachet 3. Dacă facem pe 20 de pachete și astfel se evita Parlamentul nu este în regula. Toate lucrurile pe care ni le dorim ar trebui sa intre în pachetul 3″, a mai precizat Olguța Vasilescu.

