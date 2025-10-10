Primarii îi declară război lui Ilie Bolojan, după ce i-a amenințat cu dosare penale. Olguța Vasilescu: „Ce face Bolojan nu și-a permis NIMENI”

Primarii și șefii consiliilor județene, au reacționat vehement la declarațiile premierului de joi seara Ilie Bolojan, în care a avertizat liderii locali care nu plătesc contribuțiile la pensie și la sănătate că riscă dosare penale.

Constantin Rădulescu, președintele CJ Vâlcea, a spus pe grupurile interne de WhatsApp că “niciun premier nu a făcut o astfel de declarație. Noi nu suntem infractori. Să fim atenți la porți mâine dimineață la 5.45???”, au precizat surse Antena 3.

Olguța Vasilescu: „Ce face Bolojan în administrația locală nu și-a permis NIMENI”

Primarul Craiovei, Olguța Vasilescu, a transmis la rândul ei:

“Măcar dacă nu ne mai dă bani, să nu ne ia. Azi au luat de la toate primăriile bani. Mie 9 milioane. Trebuie să tai din alte părți să acopăr. Iau de la CASS? Că văd că iar apare treaba cu pușcăria. Ce face Bolojan în administrația locală nu și-a permis NIMENI. Așa se explică de ce au tăiat reparații, expertize, tot. Ca să ne poată lua banii. Am întrebat la ANAF și au zis că nu trebuia scăzută prognoza după care se scad alocările, că s-a colectat peste anul trecut. Deci e ca la Radio Erevan, nu se dau bani de la Guvern la primării, se iau…Banii noștri, ca să ne înțelegem. Banii din taxele cetățenilor orașelor noastre”.

Președintele CJ Vâlcea: „Luni ar trebui să vedem și cât mai stăm în această alianță politică”

Președintele CJ Vâlcea a solicitat reacția lui Sorin Grindeanu:

“Până luni după ședința CPN…nu voi face nicio declarație! Aștept cu interes reacția președintelui Grindeanu și mi se pare corect să discut prima oară cu cei din CPN această situație.

Eu nu mă simt amenințat, ci doar deranjat de conduita declarațiilor la adresa colegilor mei. Cred că luni ar trebui să vedem și cât mai stăm în această alianță politică, dar asta nu decid eu ”, a spus șeful CJ de la Vâlcea.

Ilie Bolojan atacat din propriul partid.

Primarul liberal al municipiului Slatina, liberalul Mario De Mezzo, a spus:

“Pe 25 octombrie, fac un an de când sunt primar, așa că în niciun caz nu m-am simțit amenințat de declarația asta. Ce a stins Guvernul incendii în trecut nu știu, chiar nu știu să vă spun. Singurul lucru unde aș face și eu un amendament este că înțeleg că nu mai primim bani, înțeleg că Anghel Saligny se duce, că fondurile europene se duc, dar măcar banii locali pe care îi strângem să îi putem păstra și să îi putem folosi”.

Întrebat dacă a plătit CAS-ul și CASS-ul, primarul din Slatina a răspuns:

“Bineînțeles! Primăria Slatina nu are restanțe. Problema nu esta doar a CAS-ului și a CASS-ului, problema este și a banilor pe care eu îi anticipez că Guvernul îi va lua la sfârșitul anului. Din martie, până în octombrie sunt 6 luni de zile. Ăsta a fost termenul în care eu am putut să fac investiții în Slatina”.

Mario de Mezzo a acuzat Guvernul Bolojan că bugetul a fost adoptat cu întârziere, motiv pentru care primarii riscă să piardă bani:

“Bugetul Primăriei Slatina a fost aprobat pe 30 martie, pentru că bugetul național a fost adoptat cu întârziere, iar pe 1 octombrie vine Ordonanța care zice că nu mai e voie să facem nimic. La sfârșitul anului, Guvernul va veni și va zice nu ai fost în stare să cheltui niște bani, dă-i încoace că îi punem noi la deficit”.

Ilie Bolojan vrea să îi tragă la răspundere pe liderii locali

Ilie Bolojan a transmis primarilor şi preşedinţilor de Consilii Judeţene din ţară, care au înregistrat restanțe la plată că vor răspunde „direct” pentru neachitarea la timp.

„Săptămâna viitoare, vom publica lista cu toate primăriile din România și cu toate autoritățile publice care în luna august au înregistrat restanțe la plată și neachitarea acestor restanțe sau reținerile la sursă duc la o răspundere directă a celor care au făcut acest lucru”, a declarat Ilie Bolojan la B1TV.

