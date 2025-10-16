Prima pagină » Știri politice » Percheziții la casa surorii fostului ministru de Interne Carmen Dan. Metoda prin care șase persoane ar fi fost păcălite. Cristi Borcea, implicat în dosar

Luiza Dobrescu
16 oct. 2025, 10:51, Știri politice
Percheziții la casa surorii fostului ministru de Interne Carmen Dan. Metoda prin care șase persoane ar fi fost păcălite. Cristi Borcea, implicat în dosar

Polițiștii efectuează astăzi 16 mandate de percheziție într-un dosar care o vizează pe sora fostei ministre de Interne Carmen Dan, conform surselor Gândul. Dosarul penal este aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Oamenii legii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice 2, incinta Secției 8-Mihai Bravu, sunt aceia care fac audierile în acest dosar.

Cele două suspecte, Stan Simona (sora fostului ministru Carmen Dan) și Popa Mariana, care s-ar fi dat drept „persoane importante” de la OMV PETROM SA și TRANSPECO LOGISTIC&DISTRIBUTION, ar fi păcălit mai multe persoane vătămate (6 persoane, 5 dintre ele fiind medici stomatologi).

Din anchetă, reiese că cele două suspecte le-ar fi spus acestor persoane că se scot la vânzare mașini de lux și apartamente care aparțin acestor firme și dacă le dau banii repede, intră în posesia lor.

Popa Mariana este proprietara unui salon „One Beauty” în Sectorul 2 și cele mai multe persoane vătămate ar fi venit prin intermediul acestei femei.

Exemple de cazuri:
1. 220.000 de euro – pentru mai multe autoturisme Mercedes G Class
2. 67.000 de euro – un apartament la Unirii și mai multe autoturisme
3. 426.000 de lei cash și 265.000 transfer – mai multe autoturisme
4. 372.000 de euro apartamente în București
5. 69.000 de LEI – Audi Q5
6. 3 apartamente cu 3 camere, în spate la Mitropolie cu 36.800 de euro/de apartament.

Deși există în realitate, aceste bunuri nu aparțineau celor două femei, iar acestea nu au nicio legătură cu adebărații proprietari.

Stan Simona s-ar fi folosit de numele surorii sale și de numele soțului, care este angajat în Secretariatul General al Guvernului, dar și de presupusa relație de prietenie cu Cristian Borcea și Dragoș Gâdoiu, administratori ai TRANSPECO SA.

„Astăzi, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București- Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sector 2, dar și cu sprijinul polițiștilor din cadrul Secțiilor 6-28 Poliție, au pus în executare 16 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov, Argeș și Buzău, și 12 mandate de aducere, într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave.

În fapt, în august 2024, polițiștii Capitalei au fost sesizați de către mai multe persoane cu privire la faptul ca ar fi fost înșelate cu privire la achiziționarea unor locuințe și a unor autoturisme.

În urma administrării probatorului a rezultat faptul că, în perioada 2022-prezent, două femei, în vârstă de 51, respectiv 46 de ani, ar fi creat un mecanism infracțional constând în aceea că s-ar fi folosit de calități nereale, respectiv persoane cu putere de decizie în cadrul unor companii de rafinare și marketing, respectiv transport produse petroliere, pentru a determina persoanele vătămate să achiziționeze bunuri mobile și imobile care urmau să iasă din patrimoniul societăților comerciale respective, prin divizarea acestora, și să fie vândute la prețuri sub valoarea pieței, bunuri care, în realitate, nu aparțineau celor două societăți comerciale.

Prejudiciul cauzat a fost estimat la aproximativ 1.300.000 de euro.

De asemenea, în urma cercetărilor a reieșit faptul că pentru a câștiga încrederea persoanelor vătămate, una dintre persoanele bănuite de comiterea faptei s-ar fi folosit de numele unor persoane cunoscute.

În acest context, în vederea administrării materialului probator, astăzi, 16 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2 au pus în executare 16 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov, Argeș și Buzău.

Persoanele bănuite au fost depistate și urmează să fie conduse la audieri. Față de acestea vor fi dispuse măsurile legale care se impun.

De asemenea, în urma perchezițiilor domiciliare efectuate au fost identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave.

Facem precizarea că efectuarea percheziţiei domiciliare este un procedeu în cadrul procesului penal reglementat de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, transmite SICE, printr-un comunicat

