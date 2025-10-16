Cristian Popescu Piedone – fost șef al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) – a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), sub control judiciar, și este acuzat de permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații cae nu sunt destinate publicității, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite”.

Potrivit DNA, „în data de 07 martie 2025, inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone, în calitate de președinte al ANPC, ar fi divulgat unui reprezentant al unei societăți comerciale care administrează un hotel în orașul Sinaia, faptul că funcționari din cadrul ANPC urmează să efectueze, în aceeași zi, un control tematic la hotelul respectiv, precum și obiectivele controlului”.

Cristian Popescu Piedone i-ar fi dat indicații reprezentantului hotelului cu privire la modul de pregătire a spațiilor din unitatea hotelieră care urmau să fie prezentate funcționarilor ANPC pentru verificare, pentru a asigura conformitatea.

Ulterior, reprezentantul hotelului ar fi luat toate măsurile necesare pentru a nu se constata în urma controlului ce urma a fi efectuat, încălcări ale legislației specifice protecției consumatorilor. (mai multe detalii AICI )

) Potrivit procurorilor DNA, Cristian Popescu Piedone folosea, pentru astfel de convorbiri „de afaceri” telefonul șoferului său, Cristian Gabriel Licu, pe care în mai folosea și cu alte ocazii.

Gândul prezintă, în exclusivitate, extrase din rechizitoriul întocmit de procurorii DNA, aflat deja pe masa judecătorilor.

„Să-și facă așa un aranjament frumos prin frigider, să aibă capace pe oale”

În perioada 06-08.03.2025, Cristian Popescu Piedone a fost cazat la Hotelul Internațional Sinaia, în contextul unui control efectuat de ANPC. Era un client fidel al acestui hotel, potrivit rechizitoriul din instanță și a rezervat, telefonic, trei camere, prin intermediul directorului de marketing al hotelului, Marius Lică Vînătoru, pe care îl cunoștea dinainte fiindcă obișnuia să vină des la acest hotel.

Înainte de efectuarea acestui control, al cărui caracter era confidențial și nu trebuia adus la cunoștința persoanei controlate, președintele Cristian Popescu Piedine – în timp ce se afla pe raza localității Predeal – l-a informat telefonic cu privire la controlul ce urma a fi efectuat pe Mihai Daniel Marin.

Acesta era o veche cunoștință, angajat al societății Glacier Management SRL, societatea care asigura administrarea restaurantelor Hotelului Internațonal Sinaia.

I-a solicitat, conform rechizitoriului din instanță, să ia toate măsurile pentru ca unitatea economică să nu fie sancționată și să fie dată, ulterior, drept exemplu.

„ – Marin Mihai Daniel: Bună ziua! Da, vă rog!

– Popescu Cristian-Victor Piedone: DANE, tu ești?

– Marin Mihai Daniel: Da, da, da! Vă rog!

– Popescu Cristian-Victor Piedone: Tăticu’!

– Marin Mihai Daniel: Vă rog!

– Popescu Cristian-Victor Piedone: Am închis vreo douăzeci de hoteluri de la două la patru stele… Ă! Du-te în bucătărie și sus sau jos, una dintre bucătării sau e o bucătărie comună, nu?

– Marin Mihai Daniel: Ă! Nu, nu. Sunt bucătării separate.

– Popescu Cristian-Victor Piedone: Vezi și tu care-i mai utilată, mai țiplă, mai nu știu ce, pune-i p-ăia să-și ia halate, tot ce trebui pe ei, să aibă bonete în cap, să… mănuși în mână.

– Marin Mihai Daniel: Ok!

– Popescu Cristian-Victor Piedone: Da? Să-și facă așa un aranjament frumos prin frigider, să aibă capace pe oale, dacă are din alea oale neconforme să le dea de acolo.

– Marin Mihai Daniel: În regulă.

– Popescu Cristian-Victor Piedone: Și doi, spune la recepție să-mi pregătească trei camere pe un etaj.

– Marin Mihai Daniel: Da.

– Popescu Cristian-Victor Piedone: Ă! Țiplă, cu cearceafuri noi cu… cu husă la cu… la saltea cu tot ce corespunde, prosoape…

– Marin Mihai Daniel: Ok!

– Popescu Cristian-Victor Piedone: Să fie tot ca să dau și un exemplu: „Uite, domne, patru stele.” Că voi oricum sunteți. Da?

– Marin Mihai Daniel: Ok!”, se arată în rechizitoriul afla în instanță.

„A venit cu mușchiul de vită, a venit, l-a mâncat acu’, de dimineață”

Unul dintre martori a declarat în timpul anchetei că – în dimineața zilei de 07.03.2025 – a purtat o conversație telefonică cu Turea Codruț, prin intermediul căreia i-a spus că „Piedone o să vină în control la întrebarea acestuia dacă șeful ANPC o să vină în control”.

La acel moment, Cristian Popescu Piedone se afla la Cabana Trei Brazi și anunțase deja că dorește să rezerve 3 camere la Hotel Internațional Sinaia.

„- Marin Mihai Daniel: Da, CODRUȚ.

– Turea Codruț-Constantin: Salut, DAN! Ă… A fost OK ce i-am dat lu’ ăsta aseară?

– Marin Mihai Daniel: Cred că da. N-a zis nimic. A venit cu mușchiul de vită, a venit l-a mâncat acu’ de dimineață.

– Turea Codruț-Constantin: A! Nu l-a mâncat aseară, ă?

– Marin Mihai Daniel: Îhm.

– Turea Codruț-Constantin: Probabil c-au mâncat…

– Marin Mihai Daniel: Păi, nu, azi…

– Turea Codruț-Constantin: …[neinteligibil]…

– Marin Mihai Daniel: Da, probabil. Știi eu ce dracu’, că na, a mâncat salata aia, a zis că nu poa’ să mă… mănânce, s-a operat la dinți. Nu știu ce dracu’ a făcut.

– Turea Codruț-Constantin: Am înțeles. Ă… Știi ceva, vine prin control?

– Marin Mihai Daniel: Păi, de venit, vine, da, și la noi.

– Turea Codruț-Constantin: Da? Așa a zis?

– Marin Mihai Daniel: Da. Da. Da. Da.

– Turea Codruț-Constantin: Aha! Păi, de as…

– Marin Mihai Daniel: …[neinteligibil]… 300 cică are după el.

– Turea Codruț-Constantin: Păi, și pentru asta a venit? Pentru control? Că eu am înțeles că are o conferință.

– Marin Mihai Daniel: Ce conferință, mă? Păi, se strâng și își fac planul de bătaie da’ ei au 300 de inși a zis că are după el.

– Turea Codruț-Constantin: Am înțeles.

– Marin Mihai Daniel: Are Valea Prahovei, Brașovul, Branul, Moieciu încolo. A zis ”Să sară margaretele, DANE! Zilele astea”.

– Turea Codruț-Constantin: Așa a zis? …[râde]…

– Marin Mihai Daniel: …[râde]…

– Turea Codruț-Constantin: Am înțeles. Deci, vine și pe la noi așa în vizită, …[neinteligibil]…?

– Marin Mihai Daniel: Da, da, da. Da. Da.

– Turea Codruț-Constantin: Am înțeles. Bine, …[neinteligibil]… Păi, sper că ne-anunță…

– Marin Mihai Daniel: Bine.

– Turea Codruț-Constantin: …când începe să…

– Marin Mihai Daniel: Păi, da, da.

– Turea Codruț-Constantin: Bine.

– Marin Mihai Daniel: Mănuși, de alea în cap, ă… Puii mei!

– Turea Codruț-Constantin: Da. Da.

– Marin Mihai Daniel: Să fie curățenie!

– Turea Codruț-Constantin: Da. Bine. Bine. Hai, salut!

– Marin Mihai Daniel: Bine. Pa, pa! Pa, pa!”, se mai arată în rechizitoriul din instanță, din care Gândul prezintă extrase în exclusivitate.

„Uite, prosop, cum a zis ăla, de picioare. Uite prosop! Calitate, gros, perfect”

Pregătit în prealabil, așa cum reiese din rechizitoriul aflat deja pe masa judecătorilor, controlul efectuat de Cristian Popescu Piedone la Hotelul Internațional Sinaia s-a desfășurat conform „graficului”, iar rezultatele au fost cele anticipate.

Cristian Popescu Piedone i-a și felicitat, de altfel, pe angajații hotelului pentru felul în care s-au prezentat „la control”.

„- Popescu Cristian Victor Piedone: Suntem de la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului!

– Doamnă: Bună ziua!

– Popescu Cristian Victor Piedone: Suntem într-o campanie pe județul Prahova și Brașov …

– Doamnă: Bine ați venit!

– Popescu Cristian Victor Piedone: … timp de trei zile.

După această discuție, Piedone a mers în interiorul camerelor hotelului, pentru a se convinge că totul este în regulă.

– Popescu Cristian Victor Piedone: Să se facă comparație ce era pe jos, ce mochete cârpite, rupte … Tot patru stele. Câte perne sunt? Trei … două de persoană, nu?

– Doamnă: Da.

– Popescu Cristian Victor Piedone: Curățenie! Uite, prosop, cum a zis ăla, de picioare. Uite prosop! Calitate, gros, perfect. Miroase a curat! Uitați-vă la calitatea … am fost astăzi la mai multe hoteluri pe Valea Prahovei și în județul Brașov. Uite husa, care nu exista, uite salteaua curată, iar o altă husă, așa, și un cearceaf care miroase, domne, a fresh! Calitate! Congelator carne. Date de etichetare … Asta-i ca recomandare nu ca abatere.

– Domn: Da.

– Popescu Cristian Victor Piedone: … bineînțeles că dumneavoastră produceți, pentru o cantitate, diverse sortimente. Dacă tot stă la cald, știți foarte bine că aceste cuve de inox …

– Domn: Da …

– Popescu Cristian Victor Piedone: … au, ăă, au căpăcelele lor. Aș vrea să fie puse atunci când stau în așteptare. Bravo, domnule! Hotel de patru stele, da?

– Domn: Da.

– Popescu Cristian Victor Piedone: E, o să vedeți astăzi și mâine și poimâine, să vedeți ce hoteluri de patru stele poate să existe pe Valea Prahovei sau pe județul Brașov. Vă luați cu mâinile de cap! Deci, aici aveți hotel de două sute de stele! Felicitări!”, spune Cristian Popescu Piedone, potrivit rechizitoriului aflat în instanță, din care Gândul prezintă extrase în exclusivitate.

