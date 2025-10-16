Prima pagină » EXCLUSIV » Interceptări DNA în dosarul Piedone: „Să-și facă așa un aranjament frumos prin frigider, să aibă capace pe oale/ Să aibă bonete în cap, să… mănuși în mână/Uite, prosop, cum a zis ăla, de picioare. Uite prosop! Calitate, gros, perfect/ Deci, aici aveți hotel de două sute de stele! Felicitări!” Bonus: Ce făcea Piedone dimineața? „A venit cu mușchiul de vită, a venit, l-a mâncat acu’, de dimineață”

Interceptări DNA în dosarul Piedone: „Să-și facă așa un aranjament frumos prin frigider, să aibă capace pe oale/ Să aibă bonete în cap, să… mănuși în mână/Uite, prosop, cum a zis ăla, de picioare. Uite prosop! Calitate, gros, perfect/ Deci, aici aveți hotel de două sute de stele! Felicitări!” Bonus: Ce făcea Piedone dimineața? „A venit cu mușchiul de vită, a venit, l-a mâncat acu’, de dimineață”

16 oct. 2025, 10:00, EXCLUSIV
Interceptări DNA în dosarul Piedone: „Să-și facă așa un aranjament frumos prin frigider, să aibă capace pe oale/ Să aibă bonete în cap, să... mănuși în mână/Uite, prosop, cum a zis ăla, de picioare. Uite prosop! Calitate, gros, perfect/ Deci, aici aveți hotel de două sute de stele! Felicitări!” Bonus: Ce făcea Piedone dimineața? „A venit cu mușchiul de vită, a venit, l-a mâncat acu', de dimineață”

Cristian Popescu Piedone – fost șef al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) – a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), sub control judiciar, și este acuzat de permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații cae nu sunt destinate publicității, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite”.

Potrivit DNA, „în data de 07 martie 2025, inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone, în calitate de președinte al ANPC, ar fi divulgat unui reprezentant al unei societăți comerciale care administrează un hotel în orașul Sinaia, faptul că funcționari din cadrul ANPC urmează să efectueze, în aceeași zi, un control tematic la hotelul respectiv, precum și obiectivele controlului”.

  • Cristian Popescu Piedone i-ar fi dat indicații reprezentantului hotelului cu privire la modul de pregătire a spațiilor din unitatea hotelieră care urmau să fie prezentate funcționarilor ANPC pentru verificare, pentru a asigura conformitatea.
  • Ulterior, reprezentantul hotelului ar fi luat toate măsurile necesare pentru a nu se constata în urma controlului ce urma a fi efectuat, încălcări ale legislației specifice protecției consumatorilor. (mai multe detalii AICI)
  • Potrivit procurorilor DNA, Cristian Popescu Piedone folosea, pentru astfel de convorbiri „de afaceri” telefonul șoferului său, Cristian Gabriel Licu, pe care în mai folosea și cu alte ocazii.

Gândul prezintă, în exclusivitate, extrase din rechizitoriul întocmit de procurorii DNA, aflat deja pe masa judecătorilor.

„Să-și facă așa un aranjament frumos prin frigider, să aibă capace pe oale”

În perioada 06-08.03.2025, Cristian Popescu Piedone a fost cazat la Hotelul Internațional Sinaia, în contextul unui control efectuat de ANPC. Era un client fidel al acestui hotel, potrivit rechizitoriul din instanță și a rezervat, telefonic, trei camere, prin intermediul directorului de marketing al hotelului, Marius Lică Vînătoru, pe care îl cunoștea dinainte fiindcă obișnuia să vină des la acest hotel.

  • Înainte de efectuarea acestui control, al cărui caracter era confidențial și nu trebuia adus la cunoștința persoanei controlate, președintele Cristian Popescu Piedine – în timp ce se afla pe raza localității Predeal – l-a informat telefonic cu privire la controlul ce urma a fi efectuat pe Mihai Daniel Marin.
  • Acesta era o veche cunoștință, angajat al societății Glacier Management SRL, societatea care asigura administrarea restaurantelor Hotelului Internațonal Sinaia.
  • I-a solicitat, conform rechizitoriului din instanță, să ia toate măsurile pentru ca unitatea economică să nu fie sancționată și să fie dată, ulterior, drept exemplu.

„ – Marin Mihai Daniel: Bună ziua! Da, vă rog!

Popescu Cristian-Victor Piedone: DANE, tu ești?

Marin Mihai Daniel: Da, da, da! Vă rog!

Popescu Cristian-Victor Piedone: Tăticu’!

Marin Mihai Daniel: Vă rog!

Popescu Cristian-Victor Piedone: Am închis vreo douăzeci de hoteluri de la două la patru stele… Ă! Du-te în bucătărie și sus sau jos, una dintre bucătării sau e o bucătărie comună, nu?

Marin Mihai Daniel: Ă! Nu, nu. Sunt bucătării separate.

Popescu Cristian-Victor Piedone: Vezi și tu care-i mai utilată, mai țiplă, mai nu știu ce, pune-i p-ăia să-și ia halate, tot ce trebui pe ei, să aibă bonete în cap, să… mănuși în mână.

Marin Mihai Daniel: Ok!

Popescu Cristian-Victor Piedone: Da? Să-și facă așa un aranjament frumos prin frigider, să aibă capace pe oale, dacă are din alea oale neconforme să le dea de acolo.

Marin Mihai Daniel:  În regulă.

Popescu Cristian-Victor Piedone: Și doi, spune la recepție să-mi pregătească trei camere pe un etaj.

Marin Mihai Daniel: Da.

Popescu Cristian-Victor Piedone: Ă! Țiplă, cu cearceafuri noi cu… cu husă la cu… la saltea cu tot ce corespunde, prosoape…

Marin Mihai Daniel: Ok!

Popescu Cristian-Victor Piedone: Să fie tot ca să dau și un exemplu: „Uite, domne, patru stele.” Că voi oricum sunteți. Da?

Marin Mihai Daniel: Ok!”, se arată în rechizitoriul afla în instanță.

„A venit cu mușchiul de vită, a venit, l-a mâncat acu’, de dimineață”

Unul dintre martori a declarat în timpul anchetei că – în dimineața zilei de 07.03.2025 – a purtat o conversație telefonică cu Turea Codruț, prin intermediul căreia i-a spus că „Piedone o să vină în control la întrebarea acestuia dacă șeful ANPC o să vină în control”.

La acel moment, Cristian Popescu Piedone se afla la Cabana Trei Brazi și anunțase deja că dorește să rezerve 3 camere la Hotel Internațional Sinaia.

„- Marin Mihai Daniel: Da, CODRUȚ.

Turea Codruț-Constantin: Salut, DAN! Ă… A fost OK ce i-am dat lu’ ăsta aseară?

Marin Mihai Daniel: Cred că da. N-a zis nimic. A venit cu mușchiul de vită, a venit l-a mâncat acu’ de dimineață.

Turea Codruț-Constantin: A! Nu l-a mâncat aseară, ă?

Marin Mihai Daniel: Îhm.

Turea Codruț-Constantin: Probabil c-au mâncat…

Marin Mihai Daniel: Păi, nu, azi…

Turea Codruț-Constantin: …[neinteligibil]…

Marin Mihai Daniel: Da, probabil. Știi eu ce dracu’, că na, a mâncat salata aia, a zis că nu poa’ să mă… mănânce, s-a operat la dinți. Nu știu ce dracu’ a făcut.

Turea Codruț-Constantin: Am înțeles. Ă… Știi ceva, vine prin control?

Marin Mihai Daniel: Păi, de venit, vine, da, și la noi.

Turea Codruț-Constantin: Da? Așa a zis?

Marin Mihai Daniel: Da. Da. Da. Da.

Turea Codruț-Constantin: Aha! Păi, de as…

Marin Mihai Daniel: …[neinteligibil]… 300 cică are după el.

Turea Codruț-Constantin: Păi, și pentru asta a venit? Pentru control? Că eu am înțeles că are o conferință.

Marin Mihai Daniel: Ce conferință, mă? Păi, se strâng și își fac planul de bătaie da’ ei au 300 de inși a zis că are după el.

Turea Codruț-Constantin: Am înțeles.

Marin Mihai Daniel: Are Valea Prahovei, Brașovul, Branul, Moieciu încolo. A zis ”Să sară margaretele, DANE! Zilele astea”.

Turea Codruț-Constantin: Așa a zis? …[râde]…

Marin Mihai Daniel: …[râde]…

Turea Codruț-Constantin: Am înțeles. Deci, vine și pe la noi așa în vizită, …[neinteligibil]…?

Marin Mihai Daniel: Da, da, da. Da. Da.

Turea Codruț-Constantin: Am înțeles. Bine, …[neinteligibil]… Păi, sper că ne-anunță…

Marin Mihai Daniel: Bine.

Turea Codruț-Constantin: …când începe să…

Marin Mihai Daniel: Păi, da, da.

Turea Codruț-Constantin: Bine.

Marin Mihai Daniel: Mănuși, de alea în cap, ă… Puii mei!

Turea Codruț-Constantin: Da. Da.

Marin Mihai Daniel: Să fie curățenie!

Turea Codruț-Constantin: Da. Bine. Bine. Hai, salut!

Marin Mihai Daniel: Bine. Pa, pa! Pa, pa!”, se mai arată în rechizitoriul din instanță, din care Gândul prezintă extrase în exclusivitate.

„Uite, prosop, cum a zis ăla, de picioare. Uite prosop! Calitate, gros, perfect”

Pregătit în prealabil, așa cum reiese din rechizitoriul aflat deja pe masa judecătorilor, controlul efectuat de Cristian Popescu Piedone la Hotelul Internațional Sinaia s-a desfășurat conform „graficului”, iar rezultatele au fost cele anticipate.

Cristian Popescu Piedone i-a și felicitat, de altfel, pe angajații hotelului pentru felul în care s-au prezentat „la control”.

„- Popescu Cristian Victor Piedone: Suntem de la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului!

Doamnă: Bună ziua!

Popescu Cristian Victor Piedone: Suntem într-o campanie pe județul Prahova și Brașov …

Doamnă: Bine ați venit!

Popescu Cristian Victor Piedone: … timp de trei zile.

După această discuție, Piedone a mers în interiorul camerelor hotelului, pentru a se convinge că totul este în regulă.

Popescu Cristian Victor Piedone: Să se facă comparație ce era pe jos, ce mochete cârpite, rupte … Tot patru stele. Câte perne sunt? Trei … două de persoană, nu?

Doamnă: Da.

Popescu Cristian Victor Piedone: Curățenie! Uite, prosop, cum a zis ăla, de picioare. Uite prosop! Calitate, gros, perfect. Miroase a curat! Uitați-vă la calitatea … am fost astăzi la mai multe hoteluri pe Valea Prahovei și în județul Brașov. Uite husa, care nu exista, uite salteaua curată, iar o altă husă, așa, și un cearceaf care miroase, domne, a fresh! Calitate! Congelator carne. Date de etichetare … Asta-i ca recomandare nu ca abatere.

Domn: Da.

Popescu Cristian Victor Piedone: … bineînțeles că dumneavoastră produceți, pentru o cantitate, diverse sortimente. Dacă tot stă la cald, știți foarte bine că aceste cuve de inox …

Domn: Da …

Popescu Cristian Victor Piedone: … au, ăă, au căpăcelele lor. Aș vrea să fie puse atunci când stau în așteptare. Bravo, domnule! Hotel de patru stele, da?

Domn: Da.

Popescu Cristian Victor Piedone: E, o să vedeți astăzi și mâine și poimâine, să vedeți ce hoteluri de patru stele poate să existe pe Valea Prahovei sau pe județul Brașov. Vă luați cu mâinile de cap! Deci, aici aveți hotel de două sute de stele! Felicitări!”, spune Cristian Popescu Piedone, potrivit rechizitoriului aflat în instanță, din care Gândul prezintă extrase în exclusivitate.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

INTERVIU EXCLUSIV Trei foști președinți ai PSD rup tăcerea, pentru Gândul. Cum văd viitorul partidului la cârma lui Grindeanu: „Nu va primi funcția de prim-ministru în 2027”/ Modificarea statutului, „niște cuvinte care n-au nicio valoare”/ „PSD nu mai participă la masa deciziilor”
06:30
Trei foști președinți ai PSD rup tăcerea, pentru Gândul. Cum văd viitorul partidului la cârma lui Grindeanu: „Nu va primi funcția de prim-ministru în 2027”/ Modificarea statutului, „niște cuvinte care n-au nicio valoare”/ „PSD nu mai participă la masa deciziilor”
EXCLUSIV Fiul vrăjitoarei care i-a luat averea Oanei Zăvoranu, denunțat la Poliție pentru o afacere cu aur fals. Cum a scăpat de pușcărie beizadeaua Vanessei
06:00
Fiul vrăjitoarei care i-a luat averea Oanei Zăvoranu, denunțat la Poliție pentru o afacere cu aur fals. Cum a scăpat de pușcărie beizadeaua Vanessei
EXCLUSIV Frica de COVID, frica de război, frica de extremiști, frica de austeritate, frica de ciclon… FRICA este la putere în România și a devenit politică de stat. Cum a ajuns teroarea să țină loc de ideologii și programe
18:22
Frica de COVID, frica de război, frica de extremiști, frica de austeritate, frica de ciclon… FRICA este la putere în România și a devenit politică de stat. Cum a ajuns teroarea să țină loc de ideologii și programe
EXCLUSIV Dan Bittman, cenzurat de media: „Televiziunile comerciale m-au scos din grilă”
15:16
Dan Bittman, cenzurat de media: „Televiziunile comerciale m-au scos din grilă”
POVESTE EXCLUSIVĂ Olimpicul internațional care are CHIMIE perfectă cu performanța. Lecția impresionantă a „tânărului de aur” al Buzăului, deși i-a fost tăiată bursa: „Niciodată nu mi-am dorit să mă opresc”
14:59
Olimpicul internațional care are CHIMIE perfectă cu performanța. Lecția impresionantă a „tânărului de aur” al Buzăului, deși i-a fost tăiată bursa: „Niciodată nu mi-am dorit să mă opresc”
INTERVIU EXCLUSIV Claudiu Manda, propunerea lui Sorin Grindeanu pentru funcția de secretar general al PSD, în exclusivitate pentru Gândul: „Credem în muncă, familie, tradiții, solidaritate și respect”
12:39
Claudiu Manda, propunerea lui Sorin Grindeanu pentru funcția de secretar general al PSD, în exclusivitate pentru Gândul: „Credem în muncă, familie, tradiții, solidaritate și respect”
Mediafax
Ministerul Economiei reamintește că mașinile neradiate trebuie să aibă RCA valabilă, chiar dacă nu sunt folosite
Digi24
VIDEO Copilul-fenomen cu origini românești: Luca Protopopescu a înfruntat simultan 12 adversari la șah. Când a început să joace
Cancan.ro
Tatăl Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni, face primele declarații. Unde se grăbea biata mămică, de fapt
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Cum poate fi suspendat președintele statului și de ce nu este îngrijorat Nicușor Dan de amenințările AUR
Mediafax
Șeful ANAF, despre prejudiciul în cazul Iohannis: colegii mei lucrează la recuperarea acestor sume
Click
Scandal în toiul nopții la Adriana Bahmuțeanu acasă! Poliția, chemată la 1 dimineața: „E o nenorocire”
Wowbiz
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Antena 3
Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să vedeți ce pățește această coaliţie cu mine
Digi24
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
Cancan.ro
Băiatul lui Sile Cămătaru, arestat! Vasile Daniel Balint a fost filmat în timp ce era agresiv cu familia sa
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cu ce s-a ocupat cât timp soțul ei a fost plecat la Asia Express?
observatornews.ro
Băiat de 14 ani, căzut de la etajul 3 al unui bloc din București. Un preot l-a găsit în curtea unei biserici
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
A murit preotul român Horia Grădinaru. S-a stins din viață după 3 zile de chin
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cât de hibride sunt, de fapt, mașinile hibride? ANALIZĂ detaliată
Descopera.ro
Care ANIMAL se poate CLONA singur?
Capital.ro
Călin Georgescu nu se ascunde. Persoana cu care a fost surprins. A stat non-stop lipit de el, chiar și în Biserică
Evz.ro
Culpa Nuestra, o noutate emoționantă pe platformele de streaming. Când e lansarea
A1
Câți ani are, de fapt, Olga Barcari, concurenta Asia Express - Drumul Eroilor. Nimeni nu i-ar fi ghicit vârsta
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Părintele Ciprian Petre Necula s-a stins din viață! Acesta avea vârsta de doar 47 de ani
RadioImpuls
Ahmed face PUBLIC un SECRET bine păzit. Știa tot, dar a tăcut! Acum concurentul din Casa Iubirii vrea ca toată lumea să afle adevărul despre Veronica. Ce a ascuns cu atâta grijă și de ce nu a spus nimănui
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina:- Potrivit Kama Sutra sunt 64 de poziții?! Am putea și noi să mai încercăm altceva!
Descopera.ro
Femeile active au performanțe cognitive superioare în perioada ciclului menstrual, indică o cercetare
ACTUALITATE Suntem salvați! Șeful ANAF a descoperit de ce nu se colectează TVA. Din cauza gemului făcut de bunica
10:45
Suntem salvați! Șeful ANAF a descoperit de ce nu se colectează TVA. Din cauza gemului făcut de bunica
ACTUALITATE Povestea românului aflat în Italia de 25 de ani, care a ajuns să trăiască sub un pod. „Nu mai am încredere în nimeni”
10:44
Povestea românului aflat în Italia de 25 de ani, care a ajuns să trăiască sub un pod. „Nu mai am încredere în nimeni”
LOTO Report uriaș la Loto 6/49. Peste 7.900.000 de euro puse în joc la categoria I. Care vor fi numerele norocoase la extragerea de joi
10:35
Report uriaș la Loto 6/49. Peste 7.900.000 de euro puse în joc la categoria I. Care vor fi numerele norocoase la extragerea de joi
FOTO-VIDEO Albumul foto cu politicieni al generalului Florentina Ioniță. Șefa Spitalului Militar este vizată de perchezițiile DNA astăzi
10:17
Albumul foto cu politicieni al generalului Florentina Ioniță. Șefa Spitalului Militar este vizată de perchezițiile DNA astăzi
ANALIZA de 10 Nisipuri mișcătoare în Georgia. Visul Georgian strânge șurubul, crește apatia publică, opoziția nu are o strategie unificată. „Și-a demoralizat susținătorii”
10:00
Nisipuri mișcătoare în Georgia. Visul Georgian strânge șurubul, crește apatia publică, opoziția nu are o strategie unificată. „Și-a demoralizat susținătorii”
ACTUALITATE ANAF pune tunurile pe bombardieri: „Să se gândească de trei ori atunci când se urcă într-o maşină şi nu are venituri”
10:00
ANAF pune tunurile pe bombardieri: „Să se gândească de trei ori atunci când se urcă într-o maşină şi nu are venituri”