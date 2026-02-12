Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan face declarații după reuniunea informală a Consiliului European: „UE dă de două ori mai mulți bani pe birocrație decât pe cercetare”

Nicușor Dan face declarații după reuniunea informală a Consiliului European: „UE dă de două ori mai mulți bani pe birocrație decât pe cercetare”

Ruxandra Radulescu
12 feb. 2026, 20:49, Știri politice
Nicușor Dan | Foto - Mediafax

Președintele Nicușor Dan susține declarații de presa la finalul reuniunii informale a Consiliului European.

Liderii celor 27 de țări din UE s-au reunit joi la Castelul Alden-Biesen pentru a discuta despre poziția pe care ar trebui să o adopte UE într-o lume caracterizată de o concurență economică tot mai acerbă și de dezechilibre comerciale, precum și despre cea mai bună modalitate de a răspunde la presiunile economice și de a reduce dependențele economice, în special în domenii precum materiile prime și tehnologiile critice, potrivit site-ului Consiliului European, citat de Agerpres.

„Competitivitate. Sună abstract dar de fapt e vorba despre condițiile de viață ale oameniilor, salarii și prețurile pe care oamenii le plătesc pentru că sunt legate de energie.

O să fie un consiliu în martie, 18-19 martie, acolo, Comisia s-a angajat pentru o scădere a prețurilor la energie. Comisia s-a angajat pentru un sistem unic pentru companii, adică să se înregistreze oriunde în Europa. În iunie vom avea o dezbatere pe ETS (emiterea gazului cu efect de seră).

De asemenea, pentru că subiectul e important, s-a stabilit că în fiecare consiliu din acest an o să existe o sesiune de competitivitate în care să vedem progresele.

Chestiunea competitivității este strâns legată de dezbaterea cu privire la cadrul financiar multianual, bugetul UE.

Pe partea de competitivitate externă, aici a existat un acord al tuturor participanților, în sensul că nu dorim o piață protecționistă în Europa. În schimb, ca răspuns la anumite practici neconcurențiale, Europa trebuie să răspundă foarte repede pentru a-și proteja anumite sectoare economice. Reacția Europei n-a fost mereu cea mai rapidă.

Pe partea de piață internă discuțiile au fost mai lungi și sunt mai multe idei importante, în primul rând partea de simplificare. Reprezentanții mediului economic se plâng pe bună dreptate de birocrație. Banii pe care companiile din Europa îi cheltuie pentru conformarea la diferite reguli sunt de două ori mai mari decât banii pe care îl plătesc pentru cercetare-dezvoltare.

Comisia s-a angajat să vină cu o propunere pentru acest al 28-lea regim al companiilor. Va exista o metodă prin care la alegere cineva, oricine care va dori să constituie o companie, să aleagă să constituie o companie într-o țară membră sau pe acest al 28-lea regim și să poată să activeze oriunde în Europa.

Pe partea de simplificare, ni s-a prezentat raportul celor așa-numite 10 omnibusuri, fiecare dintre ele simplifică reglementările europene pe diferite domenii.

O scurtă notă importantă pentru România. Evident că ne dorim ca astfel de companii să activeze în România, dar trebuie să anticipăm că pentru ca lucrul ăsta să se întâmple infrastructura trebuie să fie digitalizată. Trebuie să digitalizăm interacțiunea pe care companiile o au cu diferite instituții ale statului.”, a declarat Nicușor Dan.

