Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Guvernul Bolojan a construit un proiect de buget mincinos de la cap până la coadă”

Liderul grupului senatorial AUR, Petrișor Peiu, critică proiectul de buget trimis în Parlament de către Executiv. Senatorul atrage atenția că ținta propusă privind o rată a inflației de 6,5% nu este realistă ținând cont de realitatea economică a României.

„Guvernul Bolojan a construit un proiect de buget mincinos de la cap până la coadă, din multe motive. În primul rând pentru că se bazează pe o rată medie a inflației de doar 6,5%. Asta în condițiile în care, atât pe ianuarie, cât și pe februarie, Institutul Național de Statistică indică rate anualizate ale inflației de peste 9% și rate medii ale inflației pe ultimele 12 luni în jur de 8,5%”, a declarat Petrișor Peiu.

Senatorul AUR susține că inflația galopantă este generată de scumpirea consumul la energia electrică.

„Inflația din România a explodat în timpul Guvernului Bolojan din aceeași cauză pentru care este uriașă în ultimii cinci ani: coaliția PSD-PNL-USR-UDMR scumpește anual prețul de consum al energiei. În ultimele 12 luni, prețul energiei electrice a crescut cu aproape 60%, iar cel al energiei termice cu aproape 14%. Prețul serviciilor de apă, canal și salubritate este cu peste 17% mai mare”, a mai spus acesta.

În opinia senatorului Petrișor Peiu, în luna martie, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, scumpirile explozive la țiței și gaze naturale vor provoca o creștere accelerată a tuturor prețurilor.

„Începând cu luna martie, însă, prețurile vor crește accelerat dintr-un motiv extrem de simplu: cotațiile internaționale ale țițeiului, gazelor naturale și altor mărfuri de bursă au explodat efectiv: petrolul brent s-a scumpit într-o lună cu 50%, gazul natural cu 63%, cărbunele cu peste 18%, bitumul cu 26%, ureea (utilizată la îngrășăminte) cu 34%. Iar cauza creșterii cotațiilor materiilor prime energetice este deocamdată valabilă: războiul din Iran și închiderea strâmtorii Ormuz”, a precizat senatorul AUR.

Potrivit acestuia, ignorarea efectelor de pe piața petrolului și gazelor naturale va condamna economia românească la o criză prelungită.

„Ignorarea realității pieței petrolului și gazelor poate da bine la electoratul PSD, PNL sau USR, dar este ucigătoare în plan economic pe termen mediu. Guvernul Bolojan va duce România în prăpastia unei crize prelungite”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.