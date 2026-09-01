Pîslaru a explicat că România nu va fi penalizată pentru pierderea unor fonduri din PNRR, însă nu va mai putea deconta anumite investiții. Ministrul interimar al Investițiilor a acuzat PSD că a întârziat reforma salarizării și a susținut că proiectul a fost negociat în ultimele luni cu Ministerul Finanțelor și Comisia Europeană. Acesta acuză PSD că vrea să iasă în față ca un erou care găsește soluții magice și le dă oamenilor banii pe care îi merită.

Pîslaru spune că România pierde doar 5% din PNRR

Întrebat de jurnaliști despre pierderea celor 770 de milioane de euro și despre eventualele penalizări pentru România, Dragoș Pîslaru a explicat că nu este vorba despre o sancțiune propriu-zisă. El a precizat că România pierde aproximativ 5% din fondurile PNRR pe care le-ar fi putut accesa și că nu va mai putea deconta anumite investiții realizate deja.

Ministrul a susținut că investițiile au fost incluse corect în program și că, în urma negocierilor, România ar fi trebuit să poată accesa o parte mai mare din fondurile europene. Potrivit lui Pîslaru, banii nu mai pot fi recuperați din cauza întârzierilor și a amânării reformei salarizării, pentru care acesta a acuzat PSD.

„Nu există vreo penalizare. Singura penalizare este că noi puteam să avem o absorbție de 97%, un calcul ce se pierduse în cererea de plată 3, și pierdem circa 5% din PNRR, în sensul că nu putem trage banii pentru care avem investițiile făcute. V-am spus la început că noi, pentru că am negociat bine, am așezat bine programul pe partea de grant, îndeplinim investițiile așa cum ni le propusesem și nu vom putea să le decontăm, deci să luăm pur și simplu banii cuveniți acestor investiții, din cauza încăpățânării și amânării pe care le-am avut din partea Partidului Social Democrat”, a declarat Dragos Pîslaru într-o conferință de presă.

Dragoș Pîslaru spune că a fost greu să vină repede cu o variantă finală având două ministere „pe cap”

Jurnaliștii l-au întrebat pe Dragoș Pîslaru de ce negocierile cu oficialii de la Bruxelles nu au început mai devreme, având în vedere că legea a fost trimisă în forma finală abia pe 18 august. Ministrul interimar al Investițiilor și Fondurilor Europene a atacat PSD și a susținut că partidul nu a publicat niciun proiect privind legea salarizării din 2022 până în prezent. El a afirmat că proiectul final nu a fost pus în transparență publică și că PSD nu a prezentat nicio variantă oficială a proiectului. De asemnea, s-a plâns că nu e vina lui că a trebuit să vină cu o variantă finală în 3 luni cu două ministere pe cap.

„Oricât de mult veți încerca, și văd că deja există aceste încercări, să spuneți că, pe o lege care trebuia pregătită din 2022 până în prezent, vina este a celui care a încercat în trei luni, cu două ministere în paralel pe cap, să salveze ultima mare reformă, în condițiile în care, atenție, și aici vă rog eu mult, stați și analizați-o la emisiunea de seară cât vreți, realitatea este că din 2022 încoace n-am avut niciun proiect publicat de PSD, cu trei miniștri ai Muncii.

Proiectul final, cu care se laudă că l-au lăsat în minister, în mod intenționat n-a fost publicat în transparență. Nu a existat vreodată vreo versiune de proiect pe care PSD să o pună pe masă”, a răspuns ministrul.

Dragoș Pîslaru spune că a venit cu 3 variante de proiect pentru legea salarizării

Dragoș Pîslaru a explicat că, în cele 100 de zile de mandat, au existat trei variante de proiect privind legea salarizării, însă niciuna nu a fost făcută publică. El a precizat că prima variantă prevedea un impact de 8 miliarde de lei și a provocat proteste din partea sindicatelor. A doua, în valoare de 12,1 miliarde de lei, reprezenta limita agreată cu Ministerul de Finanțe și Comisia Europeană, dar a fost contestată ulterior de PSD și de unele sindicate.

Pîslaru a mai spus că, de la varianta din 17 iulie, toate discuțiile au avut loc cu Comisia Europeană. Ministrul a susținut că Administrația Prezidențială a avut un rol clar în gestionarea și medierea negocierilor și a respins afirmațiile celor care spun că nu au cunoscut variantele proiectului.

„În mandatul meu de 100 de zile, am avut trei versiuni de proiecte nepublicate. Una, cu 8 miliarde, care a declanșat proteste vehemente din partea sindicatelor. A doua, cu 12,1 miliarde, care era maximul agreat cu Ministerul de Finanțe și Comisia Europeană, pe care îl putea gestiona, care a adus apoi PSD, împreună cu anumite sindicate, să spună că nu e oportun. După care, toate încercările de la varianta de pe 17 iulie au fost în discuție cu Comisia Europeană. Oricine vă va spune că nu știa versiunile, minte, pentru că a fost clară gestiunea și medierea Administrației Prezidențiale pe acest proiect”, a adăugat Dragoș Pîslaru.

Pîslaru: „Cei care au participat la acest exercițiu știu foarte bine cronologia, chiar dacă mint fără ezitare”

Dragoș Pîslaru a criticat PSD că încearcă să iasă „cu fața curată” din această situație, prezentându-se drept salvator și promițând soluții pentru problemele legate de legea salarizării. Ministrul a spus că PSD a pierdut patru ani fără să prezinte public un proiect și fără să organizeze o consultare transparentă cu sindicatele.

Pîslaru a respins ideea unor „soluții magice” și a subliniat că în economie și finanțe nu există astfel de rezolvări miraculoase. El a mai adăugat că PSD încearcă să transmită ideea că poate veni cu o variantă proprie și poate asigura banii necesari, deși reforma a fost amânată timp de mai mulți ani.

„Deci, pentru ultima oară, mai aduc acest argument foarte clar: patru ani de zile pierduți, nicio versiune de proiect propusă societății, nicio consultare publică transparentă cu sindicatele, multe pretenții că au niște soluții magice care nu există, iar ce a pus capac a fost faptul că au avut tupeul să iasă public să spună că „lasă că venim noi cu o versiune și o adoptăm noi”.

Nu există decât un singur motiv în spate: ideea PSD, care e tipică, și anume „lasă că venim noi și dăm noi banii respectivi”. Nu există miracole în economie sau finanțe. Mi-am făcut lucrurile în echipă, în mod profesionist. Cei care au participat la acest exercițiu știu foarte bine cronologia, chiar dacă mint fără ezitare și fără să le miște vreo sprânceană la emisiunile de seară de pe la TV”, a susținut ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene.