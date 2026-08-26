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Legea ANI cu „amendamentul Fritz” a fost votată de Senat! Legea merge la promulgare, la Nicușor Dan. Dacă va fi promulgată în forma actuală, Dominic Fritz își pierde mandatul de primar al Timișoarei. Dacă va fi contestată la CCR, România iese din termenul PNRR și pierde peste 700 de mil. de euro

Luiza Dobrescu
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Legea ANI cu „amendamentul Fritz” a trecut de Senat cu 106 voturi pentru, 19 contra și zero abțineri. Legea merge la promulgare, la președintele Nicușor Dan. Dacă va fi promulgată în forma actuală, liderul USR Dominic Fritz își pierde mandatul de primar al Timișoarei. Dacă Legea ANI va fi contestată la CCR, România iese din termenul PNRR și pierde peste 700 de mil. de euro.

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Comisia Juridică şi cea de Constituţionalitate din Senat s-au întrunit în şedinţă comună, miercuri, de la ora 10.00, pentru raportul comun la Legea ANI, după ce aceasta a fost întoarsă la Parlament, în urma deciziei de neconstituționalitate a CCR. Legea ANI a mers la vot final în Senat în forma adoptată de Camera Deputaților, cu „amendamentul Fritz”, fără „amendamentul Mirabela”. Votul din Comisie a fost: 20 la 4 pentru raportul de admitere în forma de la Camera Deputaților.

UPDATE – Ședința plenului a fost suspendată până la ora 15.00

UPDATE – Legea ANI, cu „amendamentul Fritz”, a trecut de Senat cu 106 voturi pentru, 19 contra și 0 abțineri.

 

UPDATE – Gheorghe Vela, senator POT, a anunțat că partidul său va vota vota legea în forma de la Camera Deputaților.

UPDATE – Liderul grupului PACE, Nadia Cerva, spune că senatorii grupului susțin legea, cu amendamentul Fritz.

UPDATE – Sorin Șipoș, liderul senatorilor USR, a spus că PSD se folosește de legi împotriva statului de drept.

„Azi votăm că o majoritate parlamentară poate interveni retroactiv. PSD a legat cu bună-știință un amendament cu dedicație (împotriva lui Fritz). USR votează împotriva unui precedent”, a spus Șipoș.

UPDATE – Deputatul USR Ionuț Moșteanu a urcat la balconul unde se află presa, la Senat, ca să vadă ce se întâmplă la plen.

UPDATE – Într-o primă luare de cuvânt, senatorul PSD Daniel Zamfir i-a numit pe USR-iști „neomarxiști croasantiști”.

„Ieri, colegii de la USR au probat că nu le pasă de interesul României. Important pentru ei este salvarea lui Fritz. Faptul că au ajuns la Comisia Europeană, să propună liderii familiilor europene, de acolo, să ne dicteze ei cum trebuie să votăm în România și că nu trebuie să ținem cont de deciziile Curții Constituționale, de deciziile Parlamentului României doar pentru salvarea lui Fritz cred că este un fapt fără precedent, o ingerință nepermisă în Parlamentul României.

Acest partid care s-a născut, cinic, pe cadavrele celor de la Colectiv arată astăzi, încă o dată, că nu interesul României primează. De când s-au născut politic au avut un singur obiectiv: să moară PSD. Au semănat în toată această perioadă numai ură, au săpat groapa PSD-ului. Stimați colegi neomarxiști, ați săpat groapa PSD și veți cădea adânc în ea.

Vă doresc drum bun, neomarxiștilor croasantiști, în lada de gunoi a istoriei, de unde vă asigur că nu veți ieși multă vreme”, a spus Daniel Zamfir, de la tribuna Senatului.

UPDATE – Ședința plenului Senatului a început la ora 12.20. Vezi AICI ordinea de zi.

A fost prezentat raportul comun ca urmare a deciziei CCR în legătură cu „amendamentul Fritz”.

UPDATE – S-a luat decizia unui raport de admitere cu amendamentele respinse, cu majoritate de voturi. Legea merge la votul final în plenul Senatului, în forma adoptată de Camera Deputaţilor.

Textul de lege a fost adoptat de deputaţi, nu înaintea unor discuţii foarte aprinse, care au stabilit  o semi-transparenţă a averilor demnitarilor.

Sunt prezenţi şi reprezentanţii ANI

USR a anunțat că depune un nou proiect în Parlament şi speră ca Senatul să respingă proiectul aflat în procedură parlamentară, care a trecut de CCR și de Camera Deputaților și care mâine ar urma să primească un ultim vot în Senat.

Proiectul depus de USR nu mai conține amendamentul Fritz și menționează că fac acest demers pentru că liderii grupurilor parlamentare europene din PPE și RENEW au trimis o scrisoare către Comisia Europeană în care au cerut Comisiei Europene să blocheze 770 de milioane de euro din fondurile PNRR până nu este eliminat așa-numitului „amendament Fritz”.

Liderul de grup de la Senat al AUR, Petrişor Peiu, le-a cerut colegilor de partid să nu se bage în „conflictul PSD-PNL” si să nu voteze Legea ANI cu „amendamentul Fritz”.

Au fost introduse numai amendamente de eliminare, cu motivare în dreptul fiecăruia.

În comisie sunt prezenţi şi reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Integritate. Decizia CCR este considerată complementară deciziilor anterioare, susţine Bogdan Sticlosu, şeful ANI.

Şedinţa a început cu o serie de contre între senatorii AUR şi USR şi preşedintele Comsiei de Constituţionalitate, Cosmina Cerva, pe marginea faptului că nu au fost trimise documentele pe mail pentru colegii din online.

Cynthia Păun de la USR a fost sancţionată de Cosmina Cerva cu suspendarea dreptului la cuvânt.

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