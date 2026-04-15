Prima pagină » Știri politice » Premierul Bolojan, surpriză la ceas de seară la sediul PNL: „A venit într-o vizită neanunțată”

Premierul Ilie Bolojan a mers într-o vizită surpriză, mercuri seară, la sediul PNL din Capitală. Unul dintre participanții la întâlnire a transmis, într-o postare pe rețelele de socializare, că Șeful Executivului i-a anunțat că nu-și va da demisia din fruntea Guvernului. 

Silviu Feroiu, consilier general PNL în Primăria Capitalei, a scris pe pagina sa de Facebook că majoritatea celor prezenți la întâlnirea cu Ilie Bolojan l-au susținut să nu-și dea demisia din fruntea Guvernului. În replică, premierul României a răspuns că nu va face acest lucru.

„O surpriză extraordinară pe care am avut-o astăzi la sediul Partidului Național Liberal București: premierul Bolojan a venit într-o vizită neanunțată.Discuțiile au fost deschise și directe. Majoritatea dintre noi i-am transmis clar că nu ne dorim să își dea demisia — iar răspunsul lui a fost la fel de ferm: nu o va face.

De asemenea, Bolojan a fost întrebat despre cum reușește să facă față valului de critici, venit inclusiv din partea unor colegi din guvern.

Întrebat cum reușește să reziste în fața valului de critici, inclusiv din partea unor colegi din guvern, a răspuns simplu și memorabil: «Când te înjură unii, e ca o binecuvântare».”, a scris Silviu Feroiu pe Facebook.

Presiune pe Ilie Bolojan

În acest moment, presiunea este direct pe Ilie Bolojan, care riscă să piardă susținerea politică necesară pentru a rămâne în funcție. De altfel, scenariul schimbării premierului nu este unul nou. Încă de la formarea guvernului, funcționarea coaliției a fost fragilă, bazată pe un echilibru delicat între mai multe partide cu interese diferite.

