Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, joi, că cele 22 de companii de stat incluse în analiza pilot a Guvernului au acumulat datorii bugetare de aproximativ 4,2 miliarde de lei și au înregistrat pierderi nete agregate de circa 1,12 miliarde de lei în ultimul an raportat. Potrivit vicepremierului, cei mai mari contributori la datoriile bugetare au fost CFR Marfă, SN CFR și Romaero.

„Este timpul să prezentăm, astăzi, un bilanţ privind reforma companiilor de stat. Această reformă a companiilor de stat este un subiect despre care s-a vorbit mult în ultimii ani, dar pentru care s-a făcut foarte puţin sau aproape nimic. Realitatea faptică este că avem în România peste 1500 de companii de stat, multe dintre ele înregistrează pierderi istorice de aproximativ 14 miliarde de lei. Cred că sunt 3, 4, 5 spitale regionale, pe care le-am fi putut construi de aceşti bani”, a spus vicepremierul, de la Palatul Victoria.

„Sunt datorii istorice”, a spus Oana Gheorghiu. „Vorbim de găuri negre pentru economia României”, a mai adăugat aceasta.

Cele mai mari datorii sunt înregistrate de CFR Marfă (1,26 miliarde lei), SNCFR RA (1,28 miliarde lei), Romaero (556 milioane lei) și CFR IRLU (213 milioane lei). În același timp, cele mai mari pierderi sunt raportate de CFR SA (432 milioane lei), CFR Marfă (329 milioane lei), TAROM (186 milioane lei) și Metrorex (57 milioane lei, estimat pentru 2025).

Oana Gheorghiu a subliniat însă că firmele de stat nu pot fi tratate unitar, întrucât unele reprezintă infrastructuri critice, altele platforme industriale strategice, iar altele sunt entități comerciale sau vehicule reziduale care generează pierderi constante.

Fiecare companie din portofoliul pilot a fost evaluată, potrivit vicepremierul Oana Gheorghiu, pe șapte dimensiuni: strategie, guvernanță, model de business, performanță comercială, operațională, patrimonială și financiară. Datele financiare au fost preluate automat din sistemele Ministerului Finanțelor și ANAF, pentru a elimina raportările redundante și a asigura o bază comună de analiză.

Șase categorii de acțiune

În urma evaluării, Guvernul a împărțit cele 22 de companii în șase categorii de acțiune.

La infrastructură critică au fost incluse Elcen, Oil Terminal și CFR SA, unde se propun investiții, profesionalizare și consolidare financiară.

În categoria deciziei strategice au fost incluse Minvest, Remin, Avioane Craiova și Romaero, pentru care sunt necesare hotărâri interministeriale și audituri independente.

CNCIR a fost încadrată la „transformare pe model european”, iar CFR Călători, Metrorex și Tarom la „redresare operațională”, cu măsuri ferme și posibil sprijin de specialitate din afara țării. Alte companii au fost încadrate la fuziune și absorbție sau la ieșire ordonată din portofoliu, prin lichidare controlată.

