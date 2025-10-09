Prima pagină » Știri politice » Război în toată regula între Ilie Bolojan și primării. Prim-ministrul anunță ca va publica lista neagră a primăriilor datornice la bugetul de stat. „Vorbim de răspundere penală”

09 oct. 2025, 20:17, Știri politice
Guvernul va publica o listă neagră  primăriilor datornice la buget cu plata CAS și CASS, a anunțat, joi, premierul Ilie Bolojan la B1 TV.

„Săptămâna viitoare vom publica lista cu toate primăriile din România și cu toate autoritățile publice care, în luna august, au înregistrat restanțe la plată, iar neachitarea acestor restanțe sau nerespectarea reținerilor la sursă duc la o răspundere directă. Înseamnă că, dacă nu plătești CAS și CASS, ai o răspundere penală pentru acest lucru. În această situație, sper că toți aleșii locali vor înțelege că practicile anterioare, în care Guvernul stingea incendiile premeditate ca un pompier, nu vor mai funcționa”, a spus el.

Declarațiile sunt făute în contezxtul în care, anterior, asociația muncipiilor a acuzat guvernul că a lăsat primăriile fără capacitate adminstrativă, după tăierile de bugete. Gândul a scris, în exclusivitate, că primarii se plângeau că nu mai pot elibera nici certificate de deces sau de naștere.

Bolojan spune însă că primăriile nu bugetau plata salariilor pentru finalul de an și, astfel, practic, forțau guvernul să aloce bani pe final de an către administrațiile locale.

„Sunt niște practici din anii trecuți. Avem, în lunile noiembrie și decembrie, un val de cheltuieli. Asta este o dovadă statistică, în care cheltuielile se dublează. Ele intră la deficitul de stat și ne angajăm la niște lucruri pe care nu le putem controla. Nu îți bugetezi toate cheltuielile până la final de an. Nu îți asiguri salariile pe noiembrie și decembrie, punând presiune pe Guvern, ca Guvernul să vină cu bani pe care noi îi împrumutăm și să îți acopere cheltuielile nebugetate”, a mai spus Ilie Bolojan,

