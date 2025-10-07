Prima pagină » Știri politice » Culmea Reformei. Bolojan scoate în afara legii nașterile și decesele. Primăriile au INTERZIS să mai elibereze certificate. GÂNDUL publică mesajele primarilor înfuriați de Guvern

07 oct. 2025, 17:50, Știri politice
Atenție, români! Bolojan scoate în afara legii nașterile și decesele. Cel puțin până în 2027, când, spune premierul, ne vom întoarce la normal, nașterile și decesele stau sub semnul întrebării. Primăriile vor fi în imposibilitatea de a elibera certificate.

În biroul său de la Palatul Victoria, Ilie Bolojan execută reforme, de-a valma, cu pixul pe hârtie. În realitatea românilor, „corectările” premierului produc consecințe neanticipate, însă, la Palatul Victoria.

Ordonanța 52/2025, adoptată săptămâna trecută, pe repede-nainte, taie dreptul edililor de a achiziționa astfel de certificate.

Asta a provocat gâlceavă pe grupul de WhatsApp al primarilor din Asociația Muncipiilor din România. Gândul a intrat în posesia mesajelor care trădează disperarea în rândul primarilor. „Suntem blocați, efectiv”, se plâng edilii.

„La Slatina, nu mai avem voie să achiziționăm certificate de naștere securizate, pentru că intră la capitolul 54.02, furnituri de birou art. 20.01.01, interzis prin Ord 52, art. 17, alin 1.a. Aceeași situație și cu certificatele de deces”, contestă primarul orașului, Mario DeMezzo.

Certificatele de naștere securizate din România sunt printate pe formulare tip special concepute pentru a asigura autenticitatea și securitatea documentului, fiind emise prin Sistemul Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă (S.I.E.A.S.C.). Aceste formulare securizate permit obținerea certificatului atât în format fizic, cât și digital, prin comunicarea unei adrese de e-mail către ofițerul de stare civilă. 

AMR i-a trimis ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare, o propunere de modificare a OUG 25/2025 prin care să fie eliminate constrângerile financiare legate de: reparații curente, consultanță și expertiză, studii și cercetări, și, mai ales, la contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere.

Primarii motivează că eliminarea restricțiilor asigură finanțarea pentru – reparațiile curente, „întrucât acestea sunt
aferente în principal domeniului public, și anume: străzi, alei, trotuare, mobilier urban, locuri de joacă pentru copii, etc”, potrivit documentului.

În caz contrar și în lipsa acestor bani, primăriile nu vor mai putea asigura serviciile publice pentru cetățeni.

„S-a stricat centrala termică a unei școli. Pe reparații în școli, PMS (Primăria Municipiului Slatina) face achiziția, nu școala. Nu putem, că intră pe reparații și nu avem voie. Ținem câteva mii de copii în frig? Pe cuvând dacă eu înțeleg ceva”, scrie, lezat, DeMezzo, pe grupul primarilor.

Edilii vor bani și pentru „anunțurile din presa locală impuse de legislație pentru sedințele consiliului local, concesiuni, închirieri, etc”.

„Suntem blocați, efectiv. Nu avem voie să luăm publicitate de niciun fel (adică cele pe care trebuie să le luăm pentru că suntem obligați de lege. Adică, legea mă obligă să iau o anumită pulbicitate și Ordonanța 52 mă împiedică. Serios întreb, cum faceți în alte orașe?”, întreabă, nedumerit, Mario DeMezzo.

„Nu facem. anunțurile din presă pentru licitații sunt suspendate conform acestui OUG”, îi răspunde Dan Bobouțanu, primarul din Hunedoara.

În documentul trimis ministrului Nazare, primarii spun că își vor înapoi dreptul la studii și cercetări, „întrucât acestea reprezintă o fază premergătoare realizării de investiții publice din venituri proprii sau finanțare externă nerambursabilă, precum și pentu elaborarea documentațiilor pentru atribuirea de contracte de delegare a serviciilor de utilitati publice”.

