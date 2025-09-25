Liderii coaliției de guvernare s-au întâlnit joi dimineață la Palatul Victoria. Tema principală a discuțiilor a fost rectificarea bugetară, potrivit surselor Gândul.

Pe masa negocierilor s-a aflat împărțirea banilor către ministere. Printre instituțiile care ar urma să primească fonduri suplimentare se numără Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Ministerul Transporturilor, potrivit unor surse guvernamentale.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că documentul va fi pus în transparență, cel târziu, joi sau vineri dimineață.

„Această rectificare va fi demarată, practic, în cursul zilei de mâine și, cel mai târziu vineri dimineața, va fi publicată în transparență decizională în vederea consultării rectificarea de buget. Ea se va încadra în liniile pe care vi le-am prezentat”, a spus Bolojan.

Executivul va adopta forma finală marți, într-o ședință extraordinară.

„Așa cum știți, am supracontractat sume importante pe proiectele din fondurile europene – practic, ne-am dublat sumele care ne-au fost alocate. În loc de puțin peste 20 de miliarde de euro, grant și împrumut, contractele semnate au fost de aproximativ 40 de miliarde de euro, dacă le scădem pe cele care au fost denunțate, deci acolo unde nu s-au semnat contractele”, a adăugat premierul miercuri, într-o conferință de presă.

