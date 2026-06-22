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Secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, îi cere demisia lui Sorin Grindeanu după eșecul învestirii Guvernului Veștea: „Se impune o demisie de onoare”

Gilda PopaLuiza Dobrescu
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Secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, susține că responsabilitatea pentru eșecul învestirii Guvernului Veștea aparține conducerii PSD și îi solicită liderului social-democrat Sorin Grindeanu să își asume consecințele politice. Liberalul afirmă că, după incapacitatea de a construi o majoritate parlamentară și de a asigura voturile necesare pentru instalarea Executivului, „se impune o demisie de onoare” din partea celui care a coordonat negocierile și strategia PSD în această criză politică.

PNL face această solicitare după ce Guvernul Adrian Veștea a picat în Parlament cu 189 voturi pentru și 23 împotrivă din 212 voturi exprimate.

„Eu cred că Grindeanu, unul dintre marii responsabili ai acestei crize trebuie să își revizuiască atitudidea și cred că o demisie de onoare se impune, a spus Sighiartău. El a invocat consultările cu președintele Nicușor Dan, după care spune că se așteaptă la o nominalizare. Legat de cei cinci liberali care au ales să intre în formula de Guvern propusă de Veștea, spune că în următoarele zile PNL va lua o decizie dar că „onorabil pentru ei” ar fi să își dea demisia.

Sorin Grindeanu a părăsit sala de plen înainte de finalizarea votului

Liderul PSD a făcut câteva declarații în fața jurnaliștilor și a anunțat că este gata să își asume funcția de premier, după discuțiile cu Nicușor Dan. De altfel, Grindeanu a transmis că PSD nu fuge de responsabilitate, afirmând că, în ciuda opiniilor diferite din partid, formațiunea acționează ca o echipă și este pregătită să participe la consultările de la Cotroceni pentru a discuta inclusiv o posibilă asumare a funcției de premier, în contextul în care România este „cu un pas mai aproape de alegeri anticipate”.

”PSD a înțeles responsabilitatea acestui vot, de a oferi României un guvern stabil. Vreau să-l felicit pe Adrian Veștea că a acceptat să intre în această bătălie. Un om care a dorit binele, care își dorește binele. Nu vreau să vorbesc la trecut. Sunt alții care n-au fost prezenți a vot. Stând pe funcții fac pe moraliștii. E treaba românilor să-i judece pe cei care pun mai presus funcțiile lor. PSD nu fuge de răspundere”, a spus Grindeanu.

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