Șeful PNL Cluj ironizează “boții lui Bolojan”: Ac-ti-va-rea!

Președintele liberal al Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, discută despre conturile false și boții activați în jurul premierului demis Ilie Bolojan, în plină criză politică, într-un pamflet postat pe Facebook. Acesta atrage atenția asupra comentariilor negative primite la postările în care îl critică pe liderul Partidului Național Liberal.

„Atenție, iubirile mele – boților, că urmează acest mesaj de iubire către voi! Să nu mă dezamăgiți. Ac-ti-va-rea!”, scrie Tișe pe Facebook.

„Am o nouă iubire. Iubirea boților”

Alin Tișe observă că majoritatea comentariilor primite la postările, în care își exprimă dezacordul față de acțiunile lui Bolojan, sunt de la conturi false. Boții nu se mai limitează la a scrie mesaje doar în limba română, ci sunt antrenați să utilizeze și limbi de circulație internațională.

„𝐈𝐮𝐛𝐢𝐫𝐞𝐚 𝐧𝐞𝐬𝐭𝐚̆𝐯𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̆ 𝐚 𝐛𝐨𝐭̦𝐢𝐥𝐨𝐫 Pamflet de duminică

Am constatat în ultimele zile, urmare a postărilor mele, că am o nouă iubire. Iubirea boților.

…urmărind fenomenul, am observat că sunt mulți, foarte mulți boți, cam aceiași la fiecare postare, 𝐢𝐚𝐫 𝐝𝐞 𝐚𝐭𝐚̂𝐭𝐚 𝐢𝐮𝐛𝐢𝐫𝐞 𝐮𝐧𝐢𝐢 𝐚𝐮 𝐢̂𝐧𝐜𝐞𝐩𝐮𝐭 𝐬𝐚̆ 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐞𝐳𝐞 𝐚𝐜𝐞𝐥𝐚𝐬̦𝐢 𝐭𝐞𝐱𝐭, 𝐝𝐨𝐚𝐫 𝐜𝐚̆ 𝐢̂𝐧 𝐚𝐥𝐭𝐚̆ 𝐥𝐢𝐦𝐛𝐚̆ (!)

S-au emoționat și s-au pierdut în traducere.”, menționează ironic Alin Tișe.

„Se cheltuie atâția bani cu iubirile mele, boții – de către acești sponsori”

Șeful PNL aduce în discuție problema finanțării acestei campanii online, de sprijinire a premierului demis, Ilie Bolojan, prin intermediul boților.

Cine sunt persoanele aflate în spatele acestei susțineri organizate, pe ultima sută de metri, când zilele liderului PNL la Palatul Victoria sunt numărate?

„Sunt atât de iubit, încât cineva chiar investește bani ca să-mi demonstreze asta”, menționează Alin Tișe în pamfletul postat. „Mă simt reconfortant să văd că se cheltuie atâția bani cu iubirile mele, boții – de către acești sponsori. Într-o țară aflată în criză din cauza guvernului și cu economia blocată… sigur, trebuie să fie pentru o cauză nobilă”, mai adaugă acesta.

„Am descoperit și boți geloși. Alții, am văzut că sunt agramați, analfabeți”

Majoritatea mesajelor, în care este blamat de conturile false care-l sprijină pe Bolojan, conțin greșeli gramaticale, menționează Tișe. De asemenea, boții manifestă chiar o „solidaritate” în comentarii, mai spune liberalul.

„Am descoperit și boți geloși. Alții, am văzut că sunt agramați, analfabeți. Știu tot, critică tot, cunosc absolut tot și dau lecții celorlalți. Își permit, că doar sunt boți! Dacă unul nu reușește să-și exprime coerent dragostea, imediat apare altul și completează mesajul. Solidaritatea în amor este impresionantă”, precizează Tișe.

Gândul a documentat armatele de boți și conturi false activate în jurul lui Bolojan

Cu doar câteva zile înainte de moțiunea de cenzură în urma căreia Bolojan a fost demis, Gândul a descoperit conturi de boți, antrenate de AI, multe folosite și la scheme frauduloase, care-și exprimau sprijinul față de premier.

Zeci de pagini și grupuri de „susținători” dedicate lui Ilie Bolojan au apărut brusc pe rețelele sociale . Sute de mii de like-uri și shareuri ce păreau să-l susțină pe premier pentru a induce o falsă stare de spirit.