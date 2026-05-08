Fostul secretar general adjunct al PNL rupe tăcerea despre mașinăria de propagandă a lui Ilie Bolojan. Cine s-ar afla în spatele campaniei cu boți și troli și legătura cu Masoneria

Silviu Mănăstire, fostul secretar general adjunct al PNL, a făcut o serie de dezvăluiri cu privire la campania digitală a lui Ilie Bolojan. Potrivit jurnalistului, cel despre care se spune că livrează zeci de mii de like-uri și share-uri la postările premierului interimar este Lucian Despoiu, patronul companiei Majoritas, notează EVZ.

Spre finalul aventurii sale la șefia Guvernului, Ilie Bolojan a început să atragă din ce în ce mai mult atenția în mediul public. Când premierul, interimar acum, a devenit tot mai contestat, au apărut, peste noapte, sute de pagini de susținere, cu milioane de urmăritori, așa cum a dezvăluit în premieră Gândul.

Cine s-ar afla în spatele campaniei cu boți și troli și legătura cu Masoneria

Chiar și Bolojan a început să strângă brusc sute de mii de like-uri și share-uri la postări, despre care se crede însă că ar fi generate de boți. Totuși, cine se află în spatele acestei ”operațiuni”? Silviu Mănăstire, fostul secretar general al PNL, a dezvăluit că cel din spatele rețelei este Lucian Despoiu, unul dintre antreprenorii români care au făcut tranziția din domeniul marketingului digital către consultanță politică internațională.

Potrivit sursei citate, numele său a revenit în atenția publică după acuzațiile formulate de presa din Grecia, potrivit cărora ar fi utilizat metode ilegale asociate modelului Cambridge Analytica pentru colectarea datelor personale ale alegătorilor. Acuzații similare au apărut și în legătură cu activitatea sa din Africa și Republica Moldova, unde a colaborat inclusiv cu Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea condusă de Maia Sandu.

În România, în urma unor conflicte cu autoritățile, Lucian Despoiu a ales să se retragă din spațiul public.

„În 2015, pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru reținerea la sursă și neachitarea la timp către buget, în perioada 2010–2013, a unor taxe și impozite datorate de una dintre firmele sale. În calitate de administrator al companiei Kondiment eGov, care derula mai multe contracte cu statul, Lucian Despoiu a fost trimis în judecată, însă procesul a fost suspendat după ce Curtea Constituțională a eliminat răspunderea penală în astfel de situații”, nota comisarul.ro.

Vizibilitatea sa publică a crescut semnificativ după ce una dintre companiile fondate de Despoiu a devenit acționar majoritar al publicației franceze Atlantico, un site de știri și opinii cu orientare de dreapta.

Activitatea lui Despoiu în marketing digital. Cum îl poate ajuta pe Ilie Bolojan

Lucian Despoiu s-a remarcat în mare parte în ca fondator al Kondiment, o agenție specializată în servicii online și marketing digital, precum și al Majoritas, companie axată pe campanii digitale, în special în contexte electorale. Activitatea sa explică prezența constantă a numelui său în spațiul public, în discuțiile despre campanii digitale, comunicare politică sau strategii electorale.

Experiența acestuia este legată în principal de utilizarea tehnologiei, publicitatea online și infrastructura digitală, în campanii de impact controlat. Tocmai asta explică și nivelul ridicat de interacțiuni (precum like-uri) înregistrate peste noapte la unele postări ale premierului interimar Ilie Bolojan.

Campaniile digitale din prezent se axează din ce în ce mai mult pe partea de social-media și interacțiuni din online, lucruri care se pot fabrica foarte ușor în zilele noastre, cu jautorul unor mecanisme care pot genera creșteri bruște ale vizibilității și engagement-ului în mediul online.

În cazul lui Ilie Bolojan, nivelul ridicat al interacțiunilor de pe rețelele sociale poate fi interpretat și prin prisma acestor instrumente digitale, nu exclusiv ca o măsură directă a popularității, dar posibil ca rezultat al unor strategii de promovare online.

Ce legături are ”omul lui Bolojan” cu Masoneria

Până de curând, unul dinre asociații ”omului lui Bolojan” a fost Stelian Nistor, o figură cunoscută în mediul masonic.El este Suprem Mare Comandor al Ritului Scoțian Antic și Acceptat din Români. Potrivit publicației România Liberă, în 2020, Nistor era descris drept „șef al Supremului Consiliu de Grad 33 și Ultim al Ritului Scoțian Antic și Acceptat din România” și fusese exclus din Marea Lojă Națională din România.

În presa din România, numele lui Stelian Nistor apare și în contextul unor colaborări cu Despoiu în zona campaniilor politice internaționale. Mai exact, datele din registrul britanic Companies House indică faptul că atât Lucian Florin Despoiu, cât și Stelian Nistor au figurat ca persoane cu „significant influence or control” în compania A.L.L POWER CONSULTING LTD, înființată în ianuarie 2014 și dizolvată în martie 2022. Firma avea codul de activitate 66110, „Administration of financial markets”.

