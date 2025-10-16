Prima pagină » Știri politice » Simona Bucura Oprescu, aleasă în noua echipă de conducere a organizației PES Women: Sunt recunoscătoare pentru susținerea colegelor din România

16 oct. 2025, 18:29, Știri politice
La Conferința Anuală PES Women desfășurată azi la Amsterdam,  fosta ministră a Muncii  Simona Bucura-Oprescu (PSD) a fost  alesă în noua echipă de conducere, ca membru în Biroul Executiv. 

Zita Gurmai a fost realeasă pentru un nou mandat de președinte al organizației PES Women. Simona Bucura-Oprescu le-a mulțumit colegilor ei din PSD, în special eurodeputatului Victor Negresc și liderului interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

„Sunt recunoscătoare pentru încrederea și susținerea colegelor din România și din întreaga Europă. Felicitări colegelor care au candidat și au fost alese, precum și președintei Zita Gurmai căreia îi doresc mult succes în noul mandat de președinte al #PES Women! Alături de mine au fost astăzi la Conferința PES Women și Maria Lazăr, secretar general OFSD, și Mariana Gâju, primar al comunei Cumpăna, președinte OFSD Constanța, membru al Comitetului European al Regiunilor.
Mulțumesc pentru sprijin eurodeputatului Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, coordonator național al PES Activists România!
Mulțumesc #PSD și președintelui Sorin Grindeanu pentru susținere!
Angajamentul meu de astăzi este simplu, dar ferm: să aduc vocea femeilor din România în dialogul european și să contribui, cu energie, expertiză și pasiune, la misiunea PES Women.
Împreună, prin solidaritate și hotărâre, putem construi o Europă în care fiecare femeie — indiferent de originea sa — să poată trăi, munci și visa în libertate!
PES Women este organizația de #femei a Partidului Socialiștilor Europeni (PES), care promovează egalitatea de gen și drepturile femeilor.”

Social-democrata a transmis și un mesaj în cadrul Conferinței:

„Dragi colege, dragi prietene,
Este o onoare să mă aflu astăzi în fața dumneavoastră, în calitate de candidată pentru poziția de membru în Biroul Executiv al PES Women. Ne unesc solidaritatea și valori comune și am convingerea fermă că, împreună, putem face din PES Women o forță și mai puternică în întreaga Europă.
De-a lungul întregii mele cariere — ca parlamentar, fost ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și ca președinte al Organizației Femeilor Social-Democrate din România — am învățat un adevăr esențial: atunci când femeile se ridică, întreaga societate se ridică odată cu ele. Susținerea femeilor nu este doar o chestiune de echitate sau de justiție. Este o strategie pentru construirea unei Europe mai reziliente, mai inovatoare și mai umane.
Viziunea mea pentru PES Women este clară: o voce mai puternică pentru femeile din Europa. A venit momentul să transformăm valorile noastre în acțiuni concrete — să facem din egalitatea de gen o forță care schimbă vieți.
Ca membră a Biroului Executiv, îmi propun să mă concentrez pe câteva direcții esențiale:
• Consolidarea reprezentării femeilor în structurile politice și în organismele de decizie, la toate nivelurile — astfel încât femeile să nu fie doar prezente, ci și influente;
• Sprijinirea organizațiilor noastre naționale prin programe de formare, mentorat și schimburi de bune practici, pentru că puterea femeilor crește prin experiență împărtășită;
• Promovarea incluziunii femeilor aflate în situații vulnerabile — mame tinere, femei din mediul rural, părinți singuri — asigurându-le accesul la educație, sănătate și locuri de muncă decente;
• Încurajarea antreprenoriatului feminin, în special în sectoarele verde și digital, acolo unde se scrie viitorul Europei;
• Crearea unor comunități sigure pentru femei, libere de violență și discriminare în toate formele sale”.

Fosta ministră a transmis și că multe femei încă trăiesc în teamă în Europa, multe fiind abuzate și excluse. Ea spune că problema egalității sexuale se poate rezolva doar prin „curaj, empatie și perseverență”.

„Prea multe femei trăiesc încă în teamă în Europa — teamă de abuz, de excludere sau, pur și simplu, de a nu fi ascultate. Dar noi știm că egalitatea nu mai poate aștepta. Nu este un vis, ci o misiune politică care cere curaj, empatie și perseverență.
Femei mai puternice înseamnă o societate mai bună. O femeie puternică își educă copiii, își întărește comunitatea și contribuie la pace și prosperitate.
Angajamentul meu de astăzi este simplu, dar ferm:
să aduc vocea femeilor din România în dialogul european și să contribui, cu energie, expertiză și pasiune, la misiunea PES Women.
Împreună, prin solidaritate și hotărâre, putem construi o Europă în care fiecare femeie — indiferent de originea sa — să poată trăi, munci și visa în libertate.
Vă mulțumesc și mult succes tuturor!”.

