Sondaj Sociopol: Drulă spulberat la alegerile pentru Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu rămâne pe primul loc cu 32%

Sondajul Sociopol a sociologului Mirel Palada a transmis primele rezultate ale exit-pollurilor de la alegerile pentru funcția de edil la Primăria Capitalei.
Potrivit rezultatelor Sociopol candidatul PNL, Ciprian Ciucu, se situează pe primul loc cu 32%, urmat de candidatul PSD, Daniel Băluță, care a obținut 27% din voturile alegătorilor.
Candidata independentă, susținută de AUR, Anca Alexandrescu, ocupă a treia poziție din clasament cu 19%. Jurnalista este urmată, la o distanță considerabilă, de candidatul USR, Cătălin Drulă, care a fost votat de 12% dintre bucureșteni, în ciuda susținerii din partea președintelui Nicușor Dan.
Pe locul cinci, se află candidata idependentă, Ana Ciceală, care a obținut 8% dintre voturile bucureștenilor.
Recomandarea autorului:
Anca Alexandrescu mesaj dur, după exit-poll: „Prezența scăzută este din cauza celor care au dat lovitura de stat”
George Simion reacționează după ce primul exit-poll anunță victoria lui Ciucu: „Scopul unora este de a anula democrația”