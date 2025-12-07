Jurnalista Anca Alexandrescu, candidată independentă la Primăria Capitalei, a declarat după primele exit-poll-uri că „prezența scăzută la vot” e determinată de lipsa de încredere a oamenilor în procesul democratic.

Anca Alexandrescu, candidata alianței „Dreptate pentru București”, a declarat că exit-poll-urile, care-l arată câștigător pe Ciucu, reprezintă doar rezultatele parțiale.

„Este un moment complicat pentru țara noastră. Îmi pare rău că a ieșit atât de puțină lume la vot. E principala misiunea a noastră a tuturor să îi facă pe oameni să-și recapete încrederea în vot. Eu nu vreau să fac multe comentarii. Exit-poll-urile sunt rezultatele de la ora 19:00. Știm ce s-a întâmplat în noiembrie 2024. Indiferent care va fi rezultatul eu voi face ceea ce am promis dreptate la București. Prezența scăzută la vot este din cauza celor care au dat lovitura de stat anul trecut”, a transmis Anca Alexandrescu.