Premierul israelian Benjamin Netanyahu a ținut un discurs într-o conferință de presă desfășurată în cea de-a 20-a zi de război în Iran, la câteva ore după atacurile iraniene asupra rafinăriei din Haifa.

La câteva zile după ce a dezmințit speculațiile privind starea sa de sănătate, premierul israelian a spus că Iranul este pe cale să fie învins, dar sunt șanse ca regimul să nu poată fi răsturnat.

Netanyahu: Sunt viu

După ce a ținut un discurs, premierul a răspuns și la întrebările reporterilor israelieni.

„Sunt viu. Voi sunteți martorii mei. Acum că am dezmințit această știre falsă, trebuie să vă ofer noutăți despre Operațiunea Răgetul Leului. Am făcut din Israel o putere globală în unele cazuri. Observ că războiul se încheie mai rapid decât cred unii oameni”, le-a declarat premierul reporterilor.

Netanyahu a spus că regimul islamic iranian este foarte slăbit și incapacitat militar.

„Iranul nu are capacitatea să îmbogățească uraniul sau să producă rachete balistice. Am distrus întreaga flotă iraniană din Marea Caspică. Este timpuriu să spunem că poporul iranian va putea profita de avantaje – noi lucrăm cu ei ca să ne asigurăm că doresc schimbarea, dar depinde numai de ei. Reza Pahlavi este o forță a binelui. Însă, regimul islamic iranian ar putea supraviețui. Lucrăm din greu să îl ducem spre colaps. Dar chiar dacă va supraviețui, va fi foarte erodat, foarte slăbit. Le vor trebui decenii să se refacă. Nu sunt sigur cine conduce Iranul acum. Mojtaba nu și-a arătat fața. L-ați văzut cumva? Noi nu l-am văzut”, a declarat premierul.

Netanyahu: În această lume, Iisus nu-l poate învinge pe Genghis Han

Netanyahu a spus și cât de determinat este să învingă Iranul pentru că jihadiștii nu văd lumea cum o văd din punct de vedere moral creștinii:

„Oamenii pot fi naivi că nu văd în ce lume trăiesc. În această lume, nu este suficient să fii moral. Nu este suficient să fii drept. Unii dintre cei mai mari scriitori din secolul 20 a scris multe volume pe care le-am citit, și într-una a zis că istoria demonstrează că , din păcate, Iisus Hristos nu are avantaj asupra lui Genghis Han. Dacă ești destul de puternic, destul de crud, ai destulă forță, atunci răul învinge binele. Deci, nu ai de ales dacă nu vezi lumea așa cum e. Trebuie să fii orb să nu vezi. Că democrațiile conduse de SUA își rezervă dreptul de a se apăra”.

Netanyahu, despre Strâmtoarea Ormuz

Premierul s-a declarat încrezător în eforturile SUA și ale Israelului în reluarea tranzitului petrolier din Strâmtoarea Ormuz. El a solicitat Arabiei Saudite să construiască conducte ca rute alternative prin care să transporte petrolul către porturile din Israel.

„Iranul încearcă să șantajeze lumea prin închiderea Strâmtorii Ormuz. Nu va funcționa. Israel ajută prin mijloacele sale efortul american pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Avem nevoie de rute alternative la Strâmtoarea Ormuz. În loc să mai transportăm petrol în puncte înguste, ar trebui să avem conducte de petrol și gaze în peninsula arabă care să ducă înspre vest, prin Israel și spre Marea Mediterană. Este posibil. Văd asta ca pe o reală schimbare după încheierea războiului. Cred că americanii vor reuși să redeschidă Strâmtoarea Ormuz și prețurile la petrol vor scădea”, a precizat Netanyahu.

Netanyahu dezminte teoriile conspirației

Netanyahu a respins categoric teoriile conspirației propagate pe rețelele de socializare că Statele Unite ar fi fost târâte în război de către Israel.

„Vreau să mai dezmint încă o știre falsă. Ei spun că Israelul a târât SUA într-un război cu Iranul. Chiar credeți că există cineva care crede că poate să-i comande lui Trump ce să facă? Pe bune acum! Trump ia cele mai bune decizii pentru poporul american și pentru viitoarele generații. America nu se luptă pentru Israel. America luptă CU Israel! ”.

Sursa Video: Guvernul Israelului

