Prima pagină » Știri politice » George Simion reacționează după ce primul exit-poll anunță victoria lui Ciucu: „Scopul unora este de a anula democrația”

George Simion reacționează după ce primul exit-poll anunță victoria lui Ciucu: „Scopul unora este de a anula democrația”

Ruxandra Radulescu
07 dec. 2025, 21:12, Știri politice
George Simion reacționează după ce primul exit-poll anunță victoria lui Ciucu:

George Simion a transmis un mesaj, după rezultatul primelor exit-poll-uri care-l anunță pe Ciprian Ciucu, drept câștigător al alegerilor pentru Primăria Capitalei.

„Alegem să ne comportăm democratic și să participăm la competițiile electorale, în speranța că România va deveni o democrație funcțională, așa cum nu mai este de la 6 decembrie încoace. Dacă scopul unora este de a anula democrația, responsabilittea noastră e de a încuraja democrația. Este cel mai greu lucrude făcut să explic unor cetățeni să aibă încredere în democrație după un an în care democrația a fost călcat în picioare”

Cele mai noi