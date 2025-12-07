George Simion reacționează după ce primul exit-poll anunță victoria lui Ciucu: „Scopul unora este de a anula democrația”

George Simion a transmis un mesaj, după rezultatul primelor exit-poll-uri care-l anunță pe Ciprian Ciucu, drept câștigător al alegerilor pentru Primăria Capitalei.

„Alegem să ne comportăm democratic și să participăm la competițiile electorale, în speranța că România va deveni o democrație funcțională, așa cum nu mai este de la 6 decembrie încoace. Dacă scopul unora este de a anula democrația, responsabilittea noastră e de a încuraja democrația. Este cel mai greu lucrude făcut să explic unor cetățeni să aibă încredere în democrație după un an în care democrația a fost călcat în picioare”