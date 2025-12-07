UPDATE. Exit pollul CURS Avangarde prezintă date updatate:

Ciprian Ciucu (PNL): 33%

Daniel Băluță (PSD): 26,1%

Anca Alexandrescu (independent/ AUR): 20,3%

Cătălin Drulă (USR): 12,6%

Ana Maria Ciceală (Sens): 6%

Exit poll-ul CURS Avangarde, pe datele centralizate la ora 19.30, arată următoarea ierarhie la vot în competiția pentru Primăria Capitalei:

Ciprian Ciucu (PNL): 32,7%

Daniel Băluță (PSD): 26,3%

Anca Alexandrescu (independent/ AUR): 20,2%

Cătălin Drulă (USR): 12,8%

Ana Maria Ciceală (Sens): 6%

La ora 21.00, participarea la vot în București a fost de 589.918 (32,71%) , în condițiile în care 1.779.080 de persoane au fost înscrise pe listele permanente și 1289 de secții de votare au fost deschise în Capitală.

Anul trecut, pe 9 iunie 2024 – 735.761 de bucureșteni și-au votat primarul general. Prezența la vot în alegerile din București, la ora 21.00, în iunie 2024, a fost de 39,9%.

Anul trecut, cea mai mare participare a fost în sectorul 1 (44,01%), urmat de sectorul 6 (42,05%), sectorul 4 (41,19%) și sectorul 2 ( 40.16%). Cea mai mică participare a fost în 2024 în sectorul 3 (32,86%)

După scandalul candidatului unic al coaliției PSD – PNL( Cătălin Cârstoiu), care ulterior a fost abandonat pentru candidați separați, Nicușor Dan, candidat independent, dar de pe poziția de primar în exercițiu, a fost reales primar cu doar 352.734 voturi, adică 47,94%.

RECOMANDAREA AUTORULUI

🚨 Prezența la vot începe să crească. 20% din bucureșteni au ales până la această oră. Zeci de incidente la urne