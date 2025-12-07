Prima pagină » Actualitate » UPDATE EXIT POLL 21.00: Ciprian Ciucu – 33% Daniel Băluță – 26,1%, Anca Alexandrescu – 20,3%, Cătălin Drulă – 12,6%, Ana Ciceală – 6%

07 dec. 2025, 20:58, Actualitate
UPDATE. Exit pollul CURS Avangarde prezintă date updatate:

Ciprian Ciucu (PNL): 33%

Daniel Băluță (PSD): 26,1%

Anca Alexandrescu (independent/ AUR): 20,3%

Cătălin Drulă (USR): 12,6%

Ana Maria Ciceală (Sens): 6%

Exit poll-ul CURS Avangarde, pe datele centralizate la ora 19.30, arată următoarea ierarhie la vot în competiția pentru Primăria Capitalei:

Ciprian Ciucu (PNL): 32,7%

Daniel Băluță (PSD): 26,3%

Anca Alexandrescu (independent/ AUR): 20,2%

Cătălin Drulă (USR): 12,8%

Ana Maria Ciceală (Sens): 6%

La ora 21.00, participarea la vot în București a fost de  589.918 (32,71%) , în condițiile în care 1.779.080 de persoane au fost înscrise pe listele permanente și 1289 de secții de votare au fost deschise în Capitală.

Anul trecut, pe 9 iunie 2024 – 735.761 de bucureșteni și-au votat primarul general. Prezența la vot în alegerile din București, la ora 21.00, în iunie 2024, a fost de 39,9%. 

Anul trecut, cea mai mare participare a fost în sectorul 1 (44,01%), urmat de sectorul 6 (42,05%), sectorul 4 (41,19%) și sectorul 2 ( 40.16%). Cea mai mică participare a fost în 2024 în sectorul 3 (32,86%)

După scandalul candidatului unic al coaliției PSD – PNL( Cătălin Cârstoiu), care ulterior a fost abandonat pentru candidați separați, Nicușor Dan, candidat independent, dar de pe poziția de primar în exercițiu, a fost reales primar cu doar 352.734 voturi, adică 47,94%.

LIVE UPDATE Anca Alexandrescu mesaj dur, după exit-poll: „Prezența scăzută este din cauza celor care au dat lovitura de stat”
21:31
Anca Alexandrescu mesaj dur, după exit-poll: „Prezența scăzută este din cauza celor care au dat lovitura de stat”
VIDEO Ion Cristoiu spune că „nimeni nu i-a mai însuflețit pe oameni să iasă la vot”
21:20
Ion Cristoiu spune că „nimeni nu i-a mai însuflețit pe oameni să iasă la vot”
LIVE UPDATE George Simion reacționează după ce primul exit-poll anunță victoria lui Ciucu: „Scopul unora este de a anula democrația”
21:12
George Simion reacționează după ce primul exit-poll anunță victoria lui Ciucu: „Scopul unora este de a anula democrația”
LIVE UPDATE Daniel Băluță, după ce exit-poll-ul arată că a pierdut Primăria Capitalei: „Rezultatul acesta este neconcludent”
21:08
Daniel Băluță, după ce exit-poll-ul arată că a pierdut Primăria Capitalei: „Rezultatul acesta este neconcludent”
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Doru Bușcu: Sunt deja 15 ani de când România nu mai ia în calcul soluțiile și ia în calcul o formă sinecurizată de leadership politic
21:05
Doru Bușcu: Sunt deja 15 ani de când România nu mai ia în calcul soluțiile și ia în calcul o formă sinecurizată de leadership politic
EXTERNE Un angajat cu 40 de ani vechime s-a întors din concediu ca să afle că a fost dat afară și că are 50.000 de euro în cont
21:01
Un angajat cu 40 de ani vechime s-a întors din concediu ca să afle că a fost dat afară și că are 50.000 de euro în cont

