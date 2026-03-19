Consilierul lui Nicușor Dan spune că motorina poate depăși 10 lei/litru, dar se opune plafonării: „Putem ajunge la penurie dacă suntem iresponsabili”

Consilierul prezidențial Radu Burnete a declarat joi, la Antena 3 CNN, că prețul carburanților ar putea depăși 10 lei pe litru, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu. Acesta a avertizat că autoritățile trebuie să evite să panicheze lumea și a explicat că riscul unei penurii există doar în cazul unor măsuri „iresponsabile”, precum plaonarea prețurilor.

În opinia lui Radu Burnete, singurul caz în care se poate ajunge la penurie este acela în care prețurile la combustibili ar fi plafonate. Consilierul prezidențial spune că dacă prețul va fi plafonat, atunci motorina va merge spre alte zone din Europa sau de pe glob.

„Ca decidenți, nu trebuie să sărim și nu trebuie să panicăm lumea. Da, e posibil ca prețul să sară de 10 lei. Singurul caz în care putem ajunge la penurie este dacă, din populism, suntem iresponsabili și începem să plafonăm prețurile aiurea. Atunci chiar cred că există riscul unei penurii. Aș spune așa: Ministerul Energiei ce a făcut? A pus toate soluțiile pe masă. Dacă noi începem să plafonăm prețul, motorina va merge spre alte zone ale Europei sau ale globului”, a explicat Radu Burnete.

Consilierul prezidențial a fost întrebat despre scenariile pe care le are pe masă președintele Nicușor Dan. În acest sens, Rad Burnete a spus că sprijinul ar trebui să fie direcționat către consumatorii vulnearbili.

„Să nu faci nimic și să lași prețurile libere, să reduci TVA sau accize. Cel mai înțelept lucru este să știm dacă două sau trei milioane de români sunt consumatori vulnerabili, cum îi denumim, și pe ei să încercăm să îi ajutăm. Acei consumatori, în măsura în care există resurse financiare, pot fi ei ajutați cu o sumă de bani fix ca la prețul energiei electrice”.

Radu Burnete a mai fost întrebat și dacă statul român ar putea introduce o măsură similară cu cea din Bulgaria, unde cei care câștigă sub 800 de euro primesc sprijin financiar din partea statului. Consilierul lui Nicușor Dan a spus că poate fi o variantă, dar a vorbit și despre un scenariu în care România ar trebui să dea drumul la anumite cantități de combustibil din rezervele naționale pentru a temporzia creșterea prețurilor.

„Poate fi o variantă, dar mereu spun acest lucru. Să nu uităm că România are deficit de 7%. Banii ăștia trebuie să vină de undeva. Cred că un alt scenariu este ca țara noastră, ca și alte țări, să dea drumul la anumite cantități din rezervele naționale pentru a temporiza creșterea prețurilor”, a mai spus consilierul prezidențial.

