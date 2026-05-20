A început urmărirea penală împotriva responsabililor pentru tragedia din cartierul Rahova

Parchetulul de pe lângă Curtea de Apel București anunță că a început urmărirea penală împotriva responsabililor pentru tragedia din Rahova. Toamna trecută, un bloc din cartierul bucureștean a fost spulberat de o explozie cauzată de o scurgere de gaze. Blocul va fi demolat complet.

Urmărirea penală se efectuează în prezent față de patru persoane fizice. Trei sub măsura preventivă a controlului judiciar, și față de trei persoane juridice, din care una sub măsura preventivă a interzicerii desfășurării activităților de natura celor cu ocazia cărora a fost comisă infracțiunea, publică Mediafax.

Expertizele continuă

Procurorii anunță că, printre activitățile efectuate, au fost dispuse și se află în derulare mai multe expertize. Una criminalistică privind stabilirea mecanismului de producere și desfășurare a exploziei. Și a cauzelor care au determinat deflagrația, a naturii materialului explozibil și a factorilor favorizanți, cu termen de finalizare 1 august 2026.

De asemenea, este în derulare o expertiză tehnică judiciară în domeniul electroenergetic.  Aceasta privește verificarea conformității rețelei electrice din zona afectată, stabilirea existenței unui eventual defect electric și evaluarea contribuției acestuia la afectarea conductei de gaz și la producerea exploziei, cu termen de finalizare 1 iunie 2026.

Totodată, o expertiză tehnică judiciară în domeniul gazelor privind identificarea sursei scurgerii și acumulării de gaze, verificarea conformității instalațiilor și stabilirea rolului acestora în producerea exploziei are ca termen de finalizare data de 1 august 2026.

176 de persoane fizice sau juridice cer despăgubiri

Până acum, au formulat pretenții civile, pentru prejudiciile materiale sau morale suferite, 176 de persoane fizice sau juridice. 167 dintre acestea fiind audiate în calitate de persoane vătămate ori părți civile.

Procurorii spun că s-a dispus desemnarea a patru reprezentanți comuni, avocați din oficiu, pentru un număr de 172 de persoane vătămate sau părți civile.

Imobile și autoturisme sechestrate

În cauză, au fost introduse, în calitate de părți responsabile civilmente, două persoane juridice, în scopul reparării prejudiciului în întregime, în solidar cu inculpații persoane fizice, în măsura în care aceștia din urmă vor fi găsiți vinovați.

De asemenea, în vederea garantării reparării pagubei, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile și imobile aparținând persoanelor fizice și juridice cercetate, până la concurența sumelor de 53.427.296 euro și 10.476.212,69 lei. Au fost indisponibilizate 21 imobile și 4 autoturisme.

Blocul ar putea fi demolat complet

După punerea în siguranță a imobilului, va fi realizată o expertiză tehnică ce va stabili dacă partea rămasă a blocului mai poate fi consolidată sau dacă va trebui demolată integral.

Autoritățile iau în calcul și varianta ca demolarea să fie făcută etapizat, pentru ca o parte dintre bunuri să poată fi recuperate dintre dărâmături.

