Prima pagină » Știri politice » PSD: Premierul demis Ilie Bolojan se eschivează să răspundă la întrebările esenţiale despre traficul de influenţă din biroul său

PSD: Premierul demis Ilie Bolojan se eschivează să răspundă la întrebările esenţiale despre traficul de influenţă din biroul său

Olga Borșcevschi
PSD: Premierul demis Ilie Bolojan se eschivează să răspundă la întrebările esenţiale despre traficul de influenţă din biroul său
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

PSD afirmă, miercuri, că explicaţiile Guvernului privind traficul de influenţă desfăşurat sub patronajul premierului demis Ilie Bolojan, pentru un acord secret cu un furnizor militar german, prin programul SAFE, nu răspund la problemele de fond, iar Executivul se eschivează să lămurească aspectele controversate, ceea ce adânceşte şi mai mult suspiciunile.

„Potrivit comunicatului Guvernului, selecţia firmei de consultanţă s-a făcut printr-o procedură care ocoleşte legislaţia achiziţiilor publice, fără a asigura o competiţie transparentă între potenţialii ofertanţi, însă Guvernul nu explică de ce a cerut o ofertă de servicii unui grup de firme de avocatură care era într-un vădit conflict de interese, întrucât reprezenta la nivel internaţional interesele unui potenţial furnizor german de armament”, transmite PSD într-un comunicat.

Potrivit PSD, „culpa este cu atât mai gravă, cu cât Guvernul admite în comunicatul său că a fost refuzat de alte firme de avocatură, care lucrau pentru alţi furnizori de armament, tocmai pentru a nu intra într-un astfel de conflict de interese”.

O mapa cu sigla Partidului Social Democrat (PSD) poate fi vazuta in timpul declaratiilor de presa ce au urmat consultarilor privind referendumul pe Justitie, dintre o delegatie a PSD si presedntele Klaus Iohannis (nu se afla in imagine), vineri 12 aprilie 2019, la Palatul Cotroceni. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Ale cui interese le-a reprezentat firma de avocatură?

„Întrebarea care rămâne fără răspuns este următoarea: ale cui interese le-a reprezentat firma de avocatură atunci când a propus diverse «mecanisme juridice»: ale industriei naţionale de apărare sau ale furnizorului german?”, menţionează social-democrații.

Partidul condus de Sorin Grindeanu afirmă că, mai mult decât atât, „Guvernul a refuzat să răspundă la întrebările legitime despre faptul că unul dintre avocaţii firmei de avocatură selectate, cu avizul premierului demis, ocupa deja o funcţie superioară în cadrul Executivului, care îi oferea acces la informaţii guvernamentale sensibile, ce puteau avantaja atât firma de avocatură selectată, cât şi furnizorul german de echipamente militare”.

„Refuzul premierului demis de a răspunde la aceste controverse privind alocarea banilor europeni prin instrumentul SAFE confirmă şi adânceşte suspiciunile”, mai transmite formațiunea.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

DIPLOMAȚIE Xi Jinping avertizează că omenirea riscă să se intoarcă la „legea junglei” și că „pacea este tot mai îndepărtată” din cauza hegemoniei globale a SUA
16:35
Xi Jinping avertizează că omenirea riscă să se intoarcă la „legea junglei” și că „pacea este tot mai îndepărtată” din cauza hegemoniei globale a SUA
POLITICĂ Sorin Grindeanu cere refacerea Coaliției în spatele PSD: „Nu fugim de guvernare”
16:22
Sorin Grindeanu cere refacerea Coaliției în spatele PSD: „Nu fugim de guvernare”
FLASH NEWS Guvernul demis Bolojan, acuzat de șobolănii în programul SAFE
16:06
Guvernul demis Bolojan, acuzat de șobolănii în programul SAFE
REACȚIE Partenera Oanei Gheorghiu de la Dăruiește Viață intervine în scandalul transparentizării ONG-urilor: Miza nu este controlul fiscal, ci atacul la viața privată
15:01
Partenera Oanei Gheorghiu de la Dăruiește Viață intervine în scandalul transparentizării ONG-urilor: Miza nu este controlul fiscal, ci atacul la viața privată
ANALIZĂ Cum se spală bani prin ONG-uri. Finanțările opace ale organizațiilor permit intrări de bani negri care ies curați. 5 exemple care au zguduit Europa. Realitatea a determinat Parlamentul European să reglementeze situația
14:51
Cum se spală bani prin ONG-uri. Finanțările opace ale organizațiilor permit intrări de bani negri care ies curați. 5 exemple care au zguduit Europa. Realitatea a determinat Parlamentul European să reglementeze situația
FLASH NEWS Tánczos Barna a exclus o colaborare a UDMR cu AUR: „Ar fi o construcție foarte șubredă”
14:47
Tánczos Barna a exclus o colaborare a UDMR cu AUR: „Ar fi o construcție foarte șubredă”
Mediafax
Dosar DNA în cazul Oana Gheorghiu. Procurorii se pregătesc de audieri
Digi24
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline balanța în favoarea sa în războiul dronelor
Cancan.ro
Cine era Amalia, doctorița moartă pe DN52. Femeia ar fi fost lovită cu mașina intenționat
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Adevarul
Triunghiul Trump - Xi - Putin. Jocul de culise dintre SUA, China și Rusia și vestea neașteptată pentru România
Mediafax
Oficial! Wiz Khalifa, dat în urmărire generală de Poliția Română
Click
Cel mai nou cuplu din showbiz, Steve Ant și Alina Oprea de la „Desafio”, se destăinuie! Declarații în premieră! Ce a putut să spună grecul despre Ramona Olaru?!
Digi24
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat
Cancan.ro
Nu a luat 150.000 euro! Câți bani a primit Dumbo de fapt, de la Pro TV, pentru că a câștigat Desafio: Aventura
Ce se întâmplă doctore
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Droguri ascunse în bidoane de ulei și vândute la un service auto din Iași. „Vulcanizarea” costa între 500 și 1.000 de lei
Descopera.ro
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Descopera.ro
Studiu: Insectele își „îngrijesc” rănile la fel ca mamiferele
EXCLUSIV Istoricul Marius Oprea arată avantajele legii transparentizării ONG-urilor. „Vom vedea și de unde au primit bani Călin Georgescu și Nicușor Dan”
16:39
Istoricul Marius Oprea arată avantajele legii transparentizării ONG-urilor. „Vom vedea și de unde au primit bani Călin Georgescu și Nicușor Dan”
ECONOMIE După noi, prăpădul. Eurostat reconfirmă că România are cea mai mare inflație din Uniunea Europeană sub Guvernul Bolojan
16:35
După noi, prăpădul. Eurostat reconfirmă că România are cea mai mare inflație din Uniunea Europeană sub Guvernul Bolojan
NEWS ALERT O persoană a căzut pe șine, în stația de metrou Păcii. Metrorex investighează o posibilă tentativă de sinucidere
16:29
O persoană a căzut pe șine, în stația de metrou Păcii. Metrorex investighează o posibilă tentativă de sinucidere
RĂZBOI Zelenski avertizează asupra a 5 scenarii prin care Rusia ar putea extinde războiul în nordul Ucrainei. Kievul pregătește măsuri diplomatice
16:20
Zelenski avertizează asupra a 5 scenarii prin care Rusia ar putea extinde războiul în nordul Ucrainei. Kievul pregătește măsuri diplomatice
ACTUALITATE A început urmărirea penală împotriva responsabililor pentru tragedia din cartierul Rahova
16:11
A început urmărirea penală împotriva responsabililor pentru tragedia din cartierul Rahova
FLASH NEWS Parcul “Donald Trump”, s-ar putea numi “Maia Sandu”. Președinta Moldovei conduce în preferințele cetățenilor din Sectorul 4
15:55
Parcul “Donald Trump”, s-ar putea numi “Maia Sandu”. Președinta Moldovei conduce în preferințele cetățenilor din Sectorul 4

Cele mai noi

Trimite acest link pe