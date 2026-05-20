PSD: Premierul demis Ilie Bolojan se eschivează să răspundă la întrebările esenţiale despre traficul de influenţă din biroul său

PSD afirmă, miercuri, că explicaţiile Guvernului privind traficul de influenţă desfăşurat sub patronajul premierului demis Ilie Bolojan, pentru un acord secret cu un furnizor militar german, prin programul SAFE, nu răspund la problemele de fond, iar Executivul se eschivează să lămurească aspectele controversate, ceea ce adânceşte şi mai mult suspiciunile.

„Potrivit comunicatului Guvernului, selecţia firmei de consultanţă s-a făcut printr-o procedură care ocoleşte legislaţia achiziţiilor publice, fără a asigura o competiţie transparentă între potenţialii ofertanţi, însă Guvernul nu explică de ce a cerut o ofertă de servicii unui grup de firme de avocatură care era într-un vădit conflict de interese, întrucât reprezenta la nivel internaţional interesele unui potenţial furnizor german de armament”, transmite PSD într-un comunicat.

Potrivit PSD, „culpa este cu atât mai gravă, cu cât Guvernul admite în comunicatul său că a fost refuzat de alte firme de avocatură, care lucrau pentru alţi furnizori de armament, tocmai pentru a nu intra într-un astfel de conflict de interese”.

Ale cui interese le-a reprezentat firma de avocatură?

„Întrebarea care rămâne fără răspuns este următoarea: ale cui interese le-a reprezentat firma de avocatură atunci când a propus diverse «mecanisme juridice»: ale industriei naţionale de apărare sau ale furnizorului german?”, menţionează social-democrații.

Partidul condus de Sorin Grindeanu afirmă că, mai mult decât atât, „Guvernul a refuzat să răspundă la întrebările legitime despre faptul că unul dintre avocaţii firmei de avocatură selectate, cu avizul premierului demis, ocupa deja o funcţie superioară în cadrul Executivului, care îi oferea acces la informaţii guvernamentale sensibile, ce puteau avantaja atât firma de avocatură selectată, cât şi furnizorul german de echipamente militare”.

„Refuzul premierului demis de a răspunde la aceste controverse privind alocarea banilor europeni prin instrumentul SAFE confirmă şi adânceşte suspiciunile”, mai transmite formațiunea.

