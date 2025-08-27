Prima pagină » Știri politice » Sorin Grindeanu, în scenariul unui candidat comun PNL-USR: Alegerile pentru Capitală sunt o haltă importantă care s-ar putea transforma într-o stație

Sorin Grindeanu, în scenariul unui candidat comun PNL-USR: Alegerile pentru Capitală sunt o haltă importantă care s-ar putea transforma într-o stație

Cristina Corpaci
27 aug. 2025, 23:06, Știri politice
Sorin Grindeanu este de părere că alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea destabiliza actuala coaliție, dar că partidele nu și-ar dori ruperea stabilității sau revenirea la alegeri anticipate.

Într-o intervenție la Digi 24, liderul PSD, întrebat fiind despre o candidatură comună PNL-USR, a transmis că:

„Dacă s-ar ajunge la o candidatură PNL-USR, ar fi ultima stație pentru coaliție. Alegerile pentru Capitală sunt o haltă importantă care s-ar putea transforma într-o stație. Alegerile pentru Primăria București au vizibilitate mare, nu pot fi egale cu o campanie pentru primăria unei comune. Și atunci nu cred că trebuie să privim pe repede înainte. Noi vrem să continue coaliția pro-europeană, am mai spus-o, nu se termină lumea cu acest pachet doi de măsuri fiscale, mai ales că o condiționare a noastră a fost chiar și pentru un pachet 3. Am terminat cu aceste lucruri și acum ce facem, gata coaliția, anticipate?”, anunță președintele interimar al social-democraților.

„Dincolo de bătutul în picioare al unora care ar vrea poate să facă alegeri mâine, mai important e să existe un proiect pentru Capitală. Nu este corect să vorbim de date, despre persoane, dar să nu avem un plan pentru București, să nu știm ce să facem. Este un risc mare ca actuala coaliție să se șubrezească”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Șeful interimar al PSD subliniază că prioritatea coaliției trebuie să fie proiectele și oamenii, nu jocurile politice.

„Să începem cu planul pentru București, cu lucrurile care trebuie făcute. Eu vorbesc aici de oameni, nu de ceea ce vrea PSD sau PNL și USR”.

Mediafax
