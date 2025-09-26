Tensiuni în partidul lui Simion. AUR România a anunțat că se retrage din alegerile din Moldova, dar filiala de peste Prut susține că „rămâne în cursă”

Partidul condus de Georoge Simion a anunțat vineri, într-o conferință de presă, că se retrage din competiția electorală din Republica Moldova, programată pentru duminică, 28 septembrie. „Nu vrem să fim acuzați că ne-am implicat în afacerile unui alt stat, chiar dacă acel stat este al doilea stat românesc și trebuie să revină îndată acasă”, se arată într-un comunicat al AUR.

UPDATE 16:24

AUR Republica Moldova spune că „rămâne ferm în cursa electorală și va merge până la capăt”, negând comunicatul oferit de la centru.

Comunicatul integral al AUR Republica Moldova:

„Partidul AUR din Republica Moldova consideră necesar să facă unele precizări în urma declarațiilor lansate astăzi la București de către AUR România.

În cadrul unei conferințe de presă, membri ai partidului AUR România au anunțat „retragerea AUR din cursa electorală” pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova. Subliniem cu toată claritatea: AUR România nici nu a fost înregistrat în această competiție electorală.

Singurul partid AUR care participă la alegerile parlamentare din Republica Moldova este AUR din Republica Moldova, înregistrat legal la Chișinău, cu conducere proprie, avându-l președinte pe Boris Volosatîi, cu liste proprii de candidați și cu un program politic clar, centrat pe idealul Reîntregirii Neamului Românesc.

AUR din Republica Moldova este un partid independent. Nu suntem o filială a AUR România, ci succesor de drept al Partidului Popular Românesc, înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la 31 decembrie 2013. Reprezentăm cetățenii Republicii Moldova și luptăm pentru viitorul lor, în fața problemelor reale cu care se confruntă: sărăcie, exod, lipsa locurilor de muncă, pensii și salarii mizere, nesiguranță.

Vrem să credem că această declarație nu este un gest intenționat de a induce electoratul în eroare, dar considerăm important să reafirmăm adevărul.

AUR din Republica Moldova rămâne ferm în cursa electorală și va merge până la capăt.

Noi suntem cei care reprezentăm astăzi, în mod legitim și responsabil, vocea unionistă în fața cetățenilor Republicii Moldova”.

Știrea inițială

„Vreau să anunțăm la această conferință de presă retragerea AUR din competiția electorală din Republica Moldova. Am fost acuzați de vrute și nevrute, dar nu vrem să fragmentăm și mai mult votul pentru alegerile din data de 28 septembrie”, a explicat Cristina Dascălu.

„Moldova trebuie să adere la NATO”

Dascălu le-a transmis cetățenilor moldoveni să iasă masiv la vot și să voteze „contra partidelor care se identifică fie ca pro-ruse, fie așa-zise pro-europene”.

„Trebuie să spunem clar și răspicat că Republica Moldova trebuie să adere la NATO. Or, nu există niciun stat fost membru al blocului comunist sau al Uniunii Sovietice care să fi ajuns în Uniunea Europeană spre a-și asigura bunăstarea până să obțină securitatea NATO”, a declarat Valeriu Munteanu, prim-vicepreședinte AUR Moldova.

Și senatorul Petrișor Peiu a precizat că AUR va continua să sprijine cooperarea României cu Republica Moldova. El a amintit de proiectul „Fondul Moldova”, o inițiativă legislativă care prevede un capital de 250 de milioane de euro pentru investiții în statul vecin.

„AUR rămâne în continuare atașat ideii de integrare economică a României cu Republica Moldova, rămâne în continuare atașat ideii de a stimula și de a crește investițiile românești în celălalt stat românesc, Republica Moldova, motiv pentru care noi am depus la Parlament o inițiativă legislativă pentru înființarea fondului Moldova, un fond care va fi înființat cu un capital de 250 de milioane de euro”, a spus Petrișor Peiu.

Potrivit unui comunicat de presă al AUR, mai multe formațiuni și personalități unioniste vor face un apel de vot pentru partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc.

