Crin Antonescu, sfat pentru Republica Moldova, înainte de parlamentare: „E important să se organizeze alegeri corecte”

Ruxandra Radulescu
24 sept. 2025, 17:05, Actualitate
Crin Antonescu a făcu un scurt comentariu la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” pe tema alegerilor parlamentare, care urmează să se desfășoare în Republica Moldov.

„În Moldova există o istorie cu rușii și există intenția categorică ca Rusia să încerce să influențeze. E important ca în Republica Moldova să fie alegeri corecte, e o chestiune de care sunt foarte convins.

La întrebarea dvs. dacă Republica Moldova riscă să intre pe mâna rușilor, riscă să schimbe cursul acestei politici, acestei opțiuni strategice de a adera la UE pe care și noi am încurajat-o și pe care și eu o susțin și azi, da un alt guvern decât cel al Maiei Sandu ar putea schimba asta.

Mi se pare supradoză în presa românească tema acestor alegeri și modul în care încearcă să ni se arate că și noi ar trebui să rezolvăm problema în România, așa cum rezolvă Maia Sandu, adică să încălcăm niște libertăți pentru o cauză bună”

