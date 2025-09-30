Prima pagină » Știri politice » Toată lumea trebuie să strângă cureaua, numai SRI și STS mai dau o gaură. Cele două servicii secrete primesc bani în plus la rectificare, de la Bolojan. Ce spun că vor face cu banii

30 sept. 2025, 17:29, Știri politice
Două din cele 6 servicii secrete pe care România le are în prezent beneficiază, din nou, de bani în plus la rectificarea bugetară. Serviciul Român de Informații și Serviciul de Protecție și Pază scapă de tăieri.

Potrivit proiectului de rectificare pus în transparență de Ministerul Finanțelor, Serviciul Român de Informații primește de la bugetul de stat încă 92,8 milioane lei.

Sumele suplimentare sunt pentru cheltuieli de personal (+75,0 milioane lei) și asistență socială (+40,0 milioane lei) din care se scad economii la transferuri între unități ale administrației publice (-6,2 milioane lei) și la active nefinanciare (-16,0 milioane lei).

SRI a fost privilegiat și la stabilirea proiectului de buget pe 2025, 4,4 miliarde de lei, în creștere cu 11,6% față de execuția preliminară pe 2024.

Pentru serviciul care se ocupă de paza înalților demnitari Bolojan găsește bani. Serviciul condus de Pahonțu primește aproape 10 milioane de lei (9.960.000 lei).

În proiectul de buget pe 2025, adoptat în februarie, SPP a primit o sumă în creștere față de anul precedent.

Prima parte a anului 2025 a continuat să fie marcată de un context economic dificil, caracterizat de amplificarea incertitudinilor atât la nivel intern, cât și internaţional, justifică Ministerul de Finanțe corecția pe care o face. Se indică, drept cauză, „politica tarifară” a lui Trump.

„Pe lângă eforturile interne de corecţie a dezechilibrelor interne, politica tarifară promovată de SUA a condus la deteriorarea relaţiilor comerciale internaţionale”.

Astfel, Cabinetul Bolojan, se vede „nevoit” să taie mult și să acopere doar strictul necesar. Doar că strictul necesar, la unele instituții, e mai costisitor decât la altele.

Serviciul Român de Informații nu are nici acum un director civil. După ce Klaus Iohannis a refuzat, mai mult de un an și jumătate, să numească o persoană la șefia SRI, și Nicușor Dan întârzie. Vrea să fie sigur că propunerea sa va trece de Parlament.

Serviciul de Protecție și Pază:

Credite bugetare: 443,3 milioane de lei, în creștere 15,15% față de execuția preliminară pe 2024

Credite de angajament: 404,8 milioane de lei, în creștere cu 4,4% față execuția preliminară pe 2024

De unde se iau banii – Sănătatea și Transporturile, pe minus

Sănătatea, Transporturile și Proiectele Europene sunt cele mai afectate de rectificare.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene:

  • 3.246,5 milioane lei, per sold.

Ministerul Sănătății:

  • 2.661,2 milioane lei per sold, reprezentând economii identificate, în principal, la cheltuieli cu proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (-1.000,0 milioane lei) și PNRR (-1.400,0 milioane lei) stabilite în funcție de stadiul de implementare a acestora.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii:

  • 1.849,2 milioane lei, per sold.

Ministerul Finanțelor:

  • 668,3 milioane lei per sold. Se propune alocarea suplimentară de sume la titlul bunuri și servicii (+50,0 milioane lei ) pentru plata serviciilor juridice pentru reprezentarea la curțile internaționale de arbitraj.

Ministerul Afacerilor Interne:

  • 164,8 milioane lei per sold.

Secretariatul General al Guvernului:

  • 146,0 milioane lei per sold.

