Traian Băsescu critică dezastrul generat de Bolojan: „17 taxe și accize mărite de Guvern”

Fostul președinte Traian Băsescu a vorbit la DIGI24 despre impozitele impuse de guvernul Bolojan.

„La casă 2200 de lei și la mașină zero că n-am , față de 800 și ceva de lei. Este o creștere consistentă. Acum s-a ajuns la un impozit corect. Dacă nu putem plăti cei 2200 pe an ne ducem la un apartament de două camere, pensionari fiind. Deocamdată putem plăti.

Eu cred că mai ales cei cu venituri mici au fost copleșiți de nr. mare de taxe care a venit peste ei la început de an. E un lucru pe care trebuia să-l sesizeze Guvernul. Au fost 17 taxe și accize mărite de Guvern”