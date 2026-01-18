Prima pagină » Știri politice » Traian Băsescu consideră că legea pensiilor magistraților ar trebui analizată de Parlament: „Nu cred într-o rezolvare rapidă”

Traian Băsescu consideră că legea pensiilor magistraților ar trebui analizată de Parlament: „Nu cred într-o rezolvare rapidă"

Ruxandra Radulescu
18 ian. 2026, 15:14, Știri politice
Traian Băsescu

Traian Băsecu a declarat că modificările la legea pensiilor magistraților ar trebui analizate de Parlament.

„Nu arată bine. Nu arată bine deloc. Și aici probabil că va trebui să facem niște clarificări. Nu numai în Constituție, ci și în legea de funcționare a Curții Constituționale.

Cred că Parlamentul ar trebui să analizeze această lege, pentru că eu nu știu un articol din Constituție care să pună Curtea Constituțională într-o situație de non-combat.

Au plecat patru judecători. Nu e în regulă. Au obligația să rămână și să dea un vot, într-un fel sau altul. Nu le spune nimeni cum să voteze. Dacă votul era dat, fie într-un sens, fie în altul, Guvernul știa cum să meargă mai departe cu problema pensiilor speciale”, a declarat Traian Băsescu, la Digi24.

Întrebat dacă premierul Ilie Bolojan a greșit în privința legii privind pensiile speciale, fostul președinte a negat, afirmând că problema ține de blocaje instituționale.

„Nu a fost o greșeală, deși nici eu n-aș fi crezut că o să spun asta. Nu cred într-o rezolvare rapidă. Am văzut ce s-a întâmplat, am văzut că judecătorii ies din complet, nu se respectă regulile de funcționare ale Curții Constituționale. Îmi dau seama că sunt obstacole care nu pot fi trecute”, a spus Băsescu.

Sursă FOTO: Alexandru Dobre – Mediafax Foto

