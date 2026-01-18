Traian Băsescu consideră că legea pensiilor magistraților ar trebui analizată de Parlament: „Nu cred într-o rezolvare rapidă”

Traian Băsecu a declarat că modificările la legea pensiilor magistraților ar trebui analizate de Parlament.

„Nu arată bine. Nu arată bine deloc. Și aici probabil că va trebui să facem niște clarificări. Nu numai în Constituție, ci și în legea de funcționare a Curții Constituționale.

Cred că Parlamentul ar trebui să analizeze această lege, pentru că eu nu știu un articol din Constituție care să pună Curtea Constituțională într-o situație de non-combat.

Au plecat patru judecători. Nu e în regulă. Au obligația să rămână și să dea un vot, într-un fel sau altul. Nu le spune nimeni cum să voteze. Dacă votul era dat, fie într-un sens, fie în altul, Guvernul știa cum să meargă mai departe cu problema pensiilor speciale”, a declarat Traian Băsescu, la Digi24.