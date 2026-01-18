Ce sfat i-ar da Băsescu lui Donald Trump: „Ar trebui să se uite la ce lasă în urmă”

Traian Băsescu a criticat la DIGI24 inițiativa președintelui SUA, Donald Trump de anexare a Groenlandei, dar și operațiunea militară a SUA în Venezuela. Fostul lider de la Cotroceni a menționat că Donald Trump „ar trebui să se gândească la ce lasă în urmă”.

„La dimensiunile astea, SUA nu a fost agresivă să ocupe teritorii ale aliaților. Au fost reprezentanții Groenlandei în SUA. Rezultatul a fost că nu s-a schimbat nimic.

Declarația lui Trump care spune că o vrea fără niciun fel de obligații. Aici e un lucru meschin, la fel ca în Venezuela. Totul a fost datorită rezervelor de țiței, nu din cauza drogurilor. Venezuela a fost pusă sub control SUA pentru țiței, Groenlanda pentru pământurile rare.

E o minciună treaba cu securitate. Danemarca le spune să își facă bază militară oriunde. E un furt de resurse ale unei popor. E o piraterie de cea mai joasă speță. Trump ar trebui să se uite la ce lasă în urmă.

Demnă de vremurile trecute, pe vremea epocii de piatră. E pentru mine un șoc. Sunt un pro-american, dar Trump face deservicii SUA. Groenlanda e foarte importantă, dar nu o ocupi militar. Copenhaga îți dă ce facilitate vrei pentru a avea resurse militare. de ce vrei să o anexezi?”, a spus Băsescu la Digi24.