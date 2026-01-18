Traian Băsescu îi dă lecții lui Nicușor Dan: „A fost o imagine groaznică pentru România. Nu putea să se ajungă în situația asta dacă eram eu”

FLASH NEWS Onoare de deputat, reparată de instanţă cu daune de 10.000 lei. Primarul din Satu Mare a pierdut procesul cu liberalul Adrian Cozma
Traian Băsescu a comentat momentul în care Nicușor Dan a rămas blocat pe aeroportul din Paris și a precizat că generat o imagine „groaznică” României.
„Nu putea să se ajună în situația asta dacă eram eu.
A fost o imagine groaznică. Sunt convins nu că cineva nu i-a spus că nu are alternative. Așa a gândit dânsul că vrea să se întoarcă cu același avion”