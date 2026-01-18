Prima pagină » Știri politice » Traian Băsescu îi dă lecții lui Nicușor Dan: „A fost o imagine groaznică pentru România. Nu putea să se ajungă în situația asta dacă eram eu”

Traian Băsescu îi dă lecții lui Nicușor Dan: „A fost o imagine groaznică pentru România. Nu putea să se ajungă în situația asta dacă eram eu”

Ruxandra Radulescu
18 ian. 2026, 14:28, Știri politice
Traian Băsescu îi dă lecții lui Nicușor Dan:

Traian Băsescu a comentat momentul în care Nicușor Dan a rămas blocat pe aeroportul din Paris și a precizat că generat o imagine „groaznică” României.

„Nu putea să se ajună în situația asta dacă eram eu.
A fost o imagine groaznică. Sunt convins nu că cineva nu i-a spus că nu are alternative. Așa a gândit dânsul că vrea să se întoarcă cu același avion”

