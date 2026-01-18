Traian Băsescu: „PSD-ul nu-și poate permite să facă o alianță cu AUR, din cauza reputației pe care o are AUR”

Traian Băsescu a comentat la DIGI24 situația de pe scena politică actuală și a analizat motivul pentru care PSD-ul nu ar face o alianță cu AUR.

„În mod categoric coaliția nu se va rupe. PSD-ul nu-și poate permite să facă o alianță cu AUR, din cauza reputației pe care o are AURț, a declarat Traian Băsescu pentru sursa citată. „În situația în care ar ieși de la guvernare, vine FMI-ul și îți dă evaluarea de țară și te trece la junk și constată nu numai că ți-au crescut dobânzile, ci că nu te mai poți finanța pe plan extern și nu se mai pot plăti nici pensiile, nici salariile”, a afirmat Traian Băsescu, duminică, la Digi24, despre o eventuală ieșire de la guvernare a social-democraților.

Întrebat dacă acest scenariu ar presupune un guvern minoritar, fostul șef al statului a respins această variantă.

„Nu cred că va funcționa un guvern minoritar. Nu cred că se poate face un guvern minoritar”, a spus Băsescu.

Despre o posibilă alianță a PSD cu AUR, fostul șef al statului s-a declarat rezervat.

„Nu va face alianță cu AUR, având în vedere reputația pe care deja a dobândit-o AUR. Eu nu spun că este o reputație meritată sau nemeritată, dar au o reputație și la electoratul intern, și pe plan internațional”, a spus fostul președinte.

Acesta a adăugat că mai târziu, „după alegeri, se va discuta altfel”.