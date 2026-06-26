USR-PNL-UDMR, care au luat împreună 30% la vot, îl propun pe Siegfried Mureșan premier pentru că „asta vor românii”

Dominic Fritz, liderul USR, a postat un scurt mesaj pe pagina sa de Facebook, după ce, alături de liderii PNL și UDMR, l-a propus premier pe Siegfried Muresan. Fritz a menționat că Ilie Bolojan și premierul propus au mers la sediul USR pentru o discuție despre ”prioritățile pentru România”.

Fritz: ”Oamenii din această țară vor o Românie modernă, vor să vadă reforme, instituții puternice și vor ca munca lor să fie respectată”

Liderul USR a menționat că Mureșan este ”o propunere rezonabilă”, care ar putea debloca criza politică, și că speră la acesta să primească susținere pentru că oamenii vor ”o Românie modernă”.

Propunerea unui guvern minoritar PNL-USR-UDMR, cu Siegfried Mureșan premier, este o propunere rezonabilă de compromis care poate debloca această criză. Sperăm că vom primi susținere pentru ea – pentru că oamenii din această țară vor o Românie modernă, vor să vadă reforme, instituții puternice și vor ca munca lor să fie respectată”, a postat Dominic Fritz pe pagina sa de Facebook.

Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier, are o carieră controversată