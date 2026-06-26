USR-PNL-UDMR, care au luat împreună 30% la vot, îl propun pe Siegfried Mureșan premier pentru că „asta vor românii”

Dominic Fritz, liderul USR, a postat un scurt mesaj pe pagina sa de Facebook, după ce, alături de liderii PNL și UDMR, l-a propus premier pe Siegfried Muresan. Fritz a menționat că Ilie Bolojan și premierul propus au mers la sediul USR pentru o discuție despre ”prioritățile pentru România”.
Liderul USR a menționat că Mureșan este ”o propunere rezonabilă”, care ar putea debloca criza politică, și că speră la acesta să primească susținere pentru că oamenii vor ”o Românie modernă”.
Siegfried Mureșan a fost membru PDL și ulterior, PMP, acesta din urmă fiind partidul pe listele căruia a fost ales europarlamentar și de la care a plecat, în 2018, la PNL. El a lucrat în campania electorală a Elenei Băsescu și a susținut candidatura la prezidențiale a Elenei Udrea.
Mai mult, Horia Alexandru Cercel, fostul asistent europarlamentar al Elenei Băsescu, îi este și acum consilier la Parlamentul European.
Chiar Elena Udrea și-a amintit că Siegfried Mureșan a fost recomandat de Elena Băsescu și susținut chiar de ea la europarlamentare, dar și că finanțarea ar fi venit de la Gheorghe Ștefan, condamnat în mai multe dosare: Microsoft, Poșta Română, respectiv finanțarea PDL.
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