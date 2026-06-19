Victor Ponta anunță că merge la protestele pro-justiție: „Mă bucur să văd că societatea civilă s-a trezit”. Ce vrea să transmită

Victor Ponta a anunțat că va participa la protestul programat vineri seară în Piața Victoriei, eveniment organizat sub sloganul „E nevoie să apărăm democrația!”. Fostul premier a transmis mesajul prin intermediul unei postări publicate pe pagina sa de Facebook.

Ponta anunță că protestează azi în Piața Victoriei

În mesajul său, Ponta a susținut că protestul reprezintă o ocazie de a denunța ceea ce el consideră a fi abuzuri comise în sistemul de justiție.

„Merg și eu la protestele care denunță abuzurile din justiție! Chiar dacă au trecut atâția ani, mă bucur să văd că societatea civilă s-a trezit și vrea să protesteze față de abuzul comis de șefa DNA, Laura Codruța Kövesi, și de procurorul DNA Jean Uncheșelu, care mi-au fabricat un dosar penal pentru a-l ajuta pe președintele Klaus Iohannis să își impună, în mod nedemocratic, „Guvernul lui”!”, a scris Victor Ponta.

De asemenea, fostul lider PSD a transmis mulțumiri organizațiilor care susțin manifestația și a afirmat că acestea contribuie la apărarea democrației și la sprijinirea persoanelor care se consideră victime ale unor abuzuri.

„Mulțumesc organizațiilor neguvernamentale care, iată, mă sprijină și pe mine, precum și pe alte victime ale unor abuzuri similare, să primim dreptatea pe care o merităm. Îi felicit, de asemenea, pentru că au curajul să apere democrația și să ceară deschis sancționarea drastică a procurorilor Kövesi, Uncheșelu și a celorlalți care, în mod vădit, au fabricat dosare politice și au comis acte de poliție politică.”

„Mă voi alătura, la acest protest, primarului Ciprian Ciucu, liderilor PNL și susținătorilor acestora, care demască, în sfârșit, această situație intolerabilă! Ne vedem azi – toți în Piață!”, a mai transmis fostul premier.

Protestul este programat astăzi, la 19:00, în Piața Victoriei

Protestul intitulat „E nevoie să apărăm democrația!” este programat să înceapă la ora 19:00 și este organizat de paginile de Facebook Rezistența, Asociația MEA și Inițiativa România.

Aceste organizații s-au numărat și printre inițiatorii protestelor desfășurate în luna decembrie, după publicarea documentarului Recorder „Justiție capturată”, alături de mișcări civice precum Corupția Ucide și Declic. În această lună, Consiliul Superior al Magistraturii a acuzat mai multe organizații civice că au desfășurat, în ultimul an, o campanie de decredibilizare a justiției.