Nicușor Dan, engleza și dronele / Răspunsul parțial NEINTELIGIBIL al președintelui la întrebarea unui jurnalist străin, care îl numește prim-ministru

Președintele României, Nicușor Dan, transmite mesaje parțial neinteligibile partenerilor străini, în limba engleză. Ce s-a întâmplat cu drona rusească, pe care armata română a fugărit-o prin aer, dar n-a răpus-o? Asta ar fi vrut să explice președintele unui jurnalist străin, fără succes.

Șeful statului este la Copenhaga, unde participă la reuniunea Comunității Politice Europene. Mai mult de 40 de șefi de state și de guverne din Europa îl vor asculta pe președintele român vorbind despre felul în care rușii au intervenit în alegerile din România.

Înainte de a intra în sală, a dat testul de limbă engleză, cu un jurnalist care l-a confundat cu prim-ministrul României. L-a picat, parțial.

După declarațiile pentru presa română, președintele a fost oprit de un jurnalist străin, care l-a strigat „domnule prim-ministru”. Acesta voia să știe dacă România va doborî dronele rusești din spațiul aerian românesc.

Printre bâlbâieli și cuvinte neinteligibile, Nicușor Dan i-a răspuns, râzând, că „am avut doar o dronă”. Apoi, semne de exclamație!!!

La finalul răspunsului, am înțeles că „dacă vor apărea altele, da” (n.r. le vom doborî).

Partea de mijloc rămâne un mister. Ce a vrut să spună președintele despre drona pe care „nu am doborât-o”.

