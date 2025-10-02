Nicușor Dan pune pe masa liderilor europeni raportul Procurorului General despre anularea alegerilor

Nicușor Dan prezintă liderilor europeni raportul prezentat de Procurorul General, Alex Florența, despre anularea alegerilor, „din proprie inițiativă”.

Președintele participă la reuniunea Comunității Politice Europene, organizată la Copenhaga.

„Azi o să fie o reuniune a statelor europene, în uniune sau nu, cu o adunare plenară cu mai multe discuții. Una pe Republica Moldova, imediat după alegeri, una pe droguri și una pe dezinformare și influență rusă. Și, în cadrul acestei discuții, o să prezint materialul pe care procurorul general l-a prezentat public”, declară acesta, înaintea reuniunii.

Nicușor Dan precizează că este vorba despre raportul prezentat de Alex Florența, în urmă cu „două sau trei săptămâni”. El explică ce informații, prezentate în acest raport, vor primi liderii europeni.

Este cel pe care l-a prezentat Procurorul General acum două sau trei săptămâni și care el, ia și finanțarea, ia și încercările cu gruparea Potra de a destabiliza. Dar, cel mai important, este partea de influență pe rețele sociale, cu acel mecanism pe care vi l-a prezentat Procurorul General cu trei etape. Site care se duce într-un alt site, care aparent este, cum să zic, legat de viața curentă, medicină alternativă în care găsești o știre surpriză, pe care te duci, faci click, te duci într-un alt site și de acolo te duci într-un site clonă al unei televiziuni, cum e a dumneavoastră sau în orice caz un site foarte respectabil, și se pare că știrea aia chiar e adevărată. Deci, asta este una și, după aceea, pe modul în care a operat pe Tiktok, astfel încât Georgescu, hashtagul Georgescu să fie foarte sus în topul mondial”, explică președintele.

Raportul Parchetului General are 47 de pagini și prezintă România a fost felul în care România a fost „ținta predilectă a unor ample campanii hibride în contextul scrutinelor electorale din 2024”.

Șeful statului spune că va prezenta acest raport „din proprie inițiativă”.

„Este la inițiativa noastră, pentru că a fost o întrebare și acum avem răspunsul”.

Comunitatea Politică Europeană (CPE) este un forum interguvernamental pentru discuții politice și strategice despre viitorul Europei, din care fac parte 44 de țări europene. A fost înființat în 2022 după invazia rusă a Ucrainei și a ajuns la a 7-a reuniune.

