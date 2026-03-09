Televiziunea Română riscă să întrerupă emisia pentru prima dată de la inființare. Instituția se află în colaps tehnic

Televiziunea Română se află într-un stadiu avansat de degradare tehnică, iar emisia ar putea fi întreruptă pentru prima dată în cei peste 70 de ani de la înființare. Reprezentanții instituției s-au întâlnit luni, 9 martie, cu Gheorghe-Ioan Bota, preşedintele Comisiei pentru Cultură şi Media a Senatului României, pentru a discuta despre investiții de la bugetul de stat.
Televiziunea Română a transmis un comunicat în care a menționat că infrastructura tehnologică se află într-o situație critică, în special la departamentul de Știri și Sport.
„Această investiţie este critică pentru înlocuirea infrastructurii de producţie a Direcţiei Ştiri şi Sport, sistem care a atins pragul de uzură tehnologică. În lipsa unei intervenţii urgente, SRTv are un risc sistemic major de întrerupere a producţiei şi difuzării programelor de ştiri, respectiv la întreruperea emisiei serviciului public de televiziune, pentru prima dată în peste 70 de ani de funcţionare neîntreruptă a Televiziunii Române”, se arată într-un comunicat al SRTv.
La întâlnirea de luni au participat Gheorghe-Ioan Bota, preşedintele Comisiei pentru Cultură şi Media a Senatului României, iar din partea SRTv Adriana Săftoiu, preşedinte-director general, Monica Ghiurco, Catrinel Paula Trofin, Radu Carp, Cristinel Godinac şi Sorin Torică, membri CA, şi Mihaela Woytovict, director interimar Direcţia Economică.
Alte investiţii pentru care reprezentanţii SRTv au avansat amendamente la proiectul de buget sunt:
Adriana Săftoiu, preşedinte-director general al SRTv, a precizat că instituția nu dispune de fondurile necesare pentru investițiile de care depinde funcționarea Televiziunii. Din bugetul de 500 de milioane de lei, aproximativ 395 de milioane reprezintă anvelopa salarială.
Gheorghe-Ioan Bota, preşedintele Comisiei pentru Cultură şi Media a Senatului României, şi-a exprimat disponibilitatea de a susţine suplimentarea bugetului pentru asigurarea continuităţii emisiei Televiziunii şi îndeplinirea misiunii sale publice, având în vedere că finanţarea vizează exclusiv investiţii în modernizare şi reabilitare, nu creşterea fondului de salarii.
Întâlnirea a avut loc în urma deciziei luată de Consiliul de Administraţie al SRTv, care a stabilit, în cadrul şedinţei din data de 18 februarie, formarea unui grup de lucru care să redacteze o serie de amendamente ce vizează instituţia şi prezentarea acestora Comisiilor de specialitate, înainte de votarea bugetului României.
