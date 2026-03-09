Televiziunea Română riscă să întrerupă emisia pentru prima dată de la inființare. Instituția se află în colaps tehnic

Televiziunea Română se află într-un stadiu avansat de degradare tehnică, iar emisia ar putea fi întreruptă pentru prima dată în cei peste 70 de ani de la înființare. Reprezentanții instituției s-au întâlnit luni, 9 martie, cu Gheorghe-Ioan Bota, preşedintele Comisiei pentru Cultură şi Media a Senatului României, pentru a discuta despre investiții de la bugetul de stat.

Televiziunea Română a transmis un comunicat în care a menționat că infrastructura tehnologică se află într-o situație critică, în special la departamentul de Știri și Sport.

„Această investiţie este critică pentru înlocuirea infrastructurii de producţie a Direcţiei Ştiri şi Sport, sistem care a atins pragul de uzură tehnologică. În lipsa unei intervenţii urgente, SRTv are un risc sistemic major de întrerupere a producţiei şi difuzării programelor de ştiri, respectiv la întreruperea emisiei serviciului public de televiziune, pentru prima dată în peste 70 de ani de funcţionare neîntreruptă a Televiziunii Române”, se arată într-un comunicat al SRTv.

La întâlnirea de luni au participat Gheorghe-Ioan Bota, preşedintele Comisiei pentru Cultură şi Media a Senatului României, iar din partea SRTv Adriana Săftoiu, preşedinte-director general, Monica Ghiurco, Catrinel Paula Trofin, Radu Carp, Cristinel Godinac şi Sorin Torică, membri CA, şi Mihaela Woytovict, director interimar Direcţia Economică.

Alte investiţii pentru care reprezentanţii SRTv au avansat amendamente la proiectul de buget sunt:

– retehnologizarea Studiourilor Teritoriale ale Televiziunii Române – cele cinci studiouri teritoriale realizează producţia de conţinut în format HD, însă din motive tehnologice, emisia efectivă către public se realizează în continuare în format SD. Această situaţie generează o discrepanţă majoră între calitatea reală a producţiei şi calitatea percepută de telespectator.

– Sistem automatizare emisie pentru canalele naţionale tematice şi cele internaţionale din portofoliul Societăţii Române de Televiziune – Implementarea unui sistem de automatizare de ultimă generaţie este indispensabilă pentru gestionarea fluxurilor de emisie ale canalelor Societăţii Române de Televiziune în regim multicanal. Această separare tehnică este critică pentru eliminarea riscului de propagare a defecţiunilor şi pentru garantarea continuităţii emisiei pe canalele principale şi tematice chiar şi în cazul unor intervenţii sau avarii în sistemul de producţie al ştirilor.

– Sistem transport semnal înaltă definiţie peste internetul public cu întârziere mică pentru emisia de televiziune – Implementarea protocoalelor de transport peste internet de ultimă generaţie va elimina întârzierile ridicate şi erorile de sincronizare audio-video specifice sistemelor vechi şi va permite scăderea drastică a costurilor operaţionale aferente transmisiunilor live.

– Sistem modular creare profile de emisie pentru satelit, cablu si digital terestru – Investiţie de importanţă critică pentru înlocuirea platformei de procesare semnal aflată într-un stadiu avansat de degradare tehnică şi declarată oficial fără suport tehnic.

– Modernizarea infrastructurii de servere şi achiziţia unor sisteme de stocare de date pentru sistemele vitale – investiţia este obligatorie pentru a preveni pierderea iremediabilă a patrimoniului digital al SRTv şi pentru a asigura performanţa necesară fluxurilor de lucru digitale moderne.

Adriana Săftoiu, preşedinte-director general al SRTv, a precizat că instituția nu dispune de fondurile necesare pentru investițiile de care depinde funcționarea Televiziunii. Din bugetul de 500 de milioane de lei, aproximativ 395 de milioane reprezintă anvelopa salarială.

Gheorghe-Ioan Bota, preşedintele Comisiei pentru Cultură şi Media a Senatului României, şi-a exprimat disponibilitatea de a susţine suplimentarea bugetului pentru asigurarea continuităţii emisiei Televiziunii şi îndeplinirea misiunii sale publice, având în vedere că finanţarea vizează exclusiv investiţii în modernizare şi reabilitare, nu creşterea fondului de salarii.

Întâlnirea a avut loc în urma deciziei luată de Consiliul de Administraţie al SRTv, care a stabilit, în cadrul şedinţei din data de 18 februarie, formarea unui grup de lucru care să redacteze o serie de amendamente ce vizează instituţia şi prezentarea acestora Comisiilor de specialitate, înainte de votarea bugetului României.

FOTO: Facebook/Envato

Recomandarea autorului: